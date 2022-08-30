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Вопрос о медсестрах из Украины: чиновники пытались ввести в заблуждение членов Рийгикогу

Кадри Таммепуу
Вопрос о медсестрах из Украины: чиновники пытались ввести в заблуждение членов Рийгикогу
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Несмотря на то, что 164 медсестры из Украины ищут работу в Эстонии, а остальные не могут работать медсестрами, присвоение особого статуса было отложено из-за плохой работы чиновников. Неопределенность уже загнала медсестер в соседние страны, где военные беженцы сразу же получают разрешение на работу.
Несмотря на то, что 164 медсестры из Украины ищут работу в Эстонии, а остальные не могут работать медсестрами, присвоение особого статуса было отложено из-за плохой работы чиновников. Неопределенность уже загнала медсестер в соседние страны, где военные беженцы сразу же получают разрешение на работу. Фото: Shutterstock

Предложение об ускорении трудоустройства украинских врачей и медсестер было отклонено на последнем заседании Комиссии по социальным делам. Чиновники назвали распространение особого режима на всех граждан третьих стран политической волей, но политики усмотрели в этом превышение полномочий чиновников или коварную уловку, чтобы отложить решение хотя бы до осени. В Эстонии не хватает четырехсот медсестер, и ожидается, что их нехватка будет сокращена за счет тех, кто бежал от войны в Украине. Хотя с момента прибытия самой большой волны беженцев прошло уже полгода, а самые усердные из них уже говорят по-эстонски, разрешение на работу они получат нескоро.

Неделю назад Postimees разбирался, почему в ближайшие три года украинские медсестры будут вынуждены работать не по специальности, и почему те, у кого есть высшее образование в области сестринского ухода, должны конкурировать с нашими старшеклассниками в эстонском языке, чтобы начать сестринское образование с нуля.

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