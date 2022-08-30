Кая Каллас участвует в саммите по энергетической безопасности Балтийского моря

К организации встречи привело желание стран побережья Балтийского моря как можно скорее отказаться от российской энергии и заменить ее возобновляемой энергией, при этом добиваясь осуществления зеленого поворота и климатических целей. На встрече будут согласованы совместные действия по ускорению строительства морских ветроэлектростанций и сетевой инфраструктуры Балтики, что повысит энергетическую безопасность и обеспечит доступ электроэнергии потребителям.