Премьер-министр Кая Каллас по приглашению премьер-министра Дании Метте Фредериксен во вторник принимает участие в организованном в Копенгагене саммите по энергетической безопасности Балтийского моря, сообщила BNS пресс-служба правительства.
Кая Каллас участвует в саммите по энергетической безопасности Балтийского моря
К организации встречи привело желание стран побережья Балтийского моря как можно скорее отказаться от российской энергии и заменить ее возобновляемой энергией, при этом добиваясь осуществления зеленого поворота и климатических целей. На встрече будут согласованы совместные действия по ускорению строительства морских ветроэлектростанций и сетевой инфраструктуры Балтики, что повысит энергетическую безопасность и обеспечит доступ электроэнергии потребителям.
Во встрече принимают участие все страны ЕС, расположенные на побережье Балтийского моря, а также президент Еврокомиссии и уполномоченный ЕК по энергетике.
Эстонию на саммите представляют премьер-министр Кая Каллас, министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут и вице-канцлер энергетики Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар.