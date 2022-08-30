Польша требует, чтобы Евросоюз прекратил выдачу виз россиянам, и единственным исключением может быть гуманитарная помощь, сообщил во вторник украинский новостной канал «УНИАН».
Польша: ЕС должен прекратить выдачу виз россиянам
Польша: ЕС должен прекратить выдачу виз россиянам
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.
«Сегодня не время использовать деньги российских туристов. Сегодня мы должны послать очень сильный сигнал России и всем гражданам России о том, что их действия неприемлемы и преступны, потому что тот, кто поддерживает преступление, тоже совершает его», – сказал Моравецкий.
Он добавил, что Польша вместе с Финляндией и странами Балтии входит в число стран, которые указывают на необходимость действовать более решительно в этом вопросе.