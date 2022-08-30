Польша: ЕС должен прекратить выдачу виз россиянам

«Сегодня не время использовать деньги российских туристов. Сегодня мы должны послать очень сильный сигнал России и всем гражданам России о том, что их действия неприемлемы и преступны, потому что тот, кто поддерживает преступление, тоже совершает его», – сказал Моравецкий.