Партия правых планирует строить страну для коренных жителей Эстонии

Сегодня в утренней программе Кофе+ на канале ETV+ ведущие Елена Соломина и Андрей Титов беседовали с членом правления новой Партии правых Сиймом Кийслером. Ведущая спросила, что означает пункт партийной программы «правые выступают за свободное, процветающее и проэстонское общество, и все наши усилия направлены на то, чтобы сделать Эстонию лучшим местом в мире для эстонцев». «В Эстонии живут люди и других национальностей, как насчет них?» - уточнила Соломина.

«Мы имели ввиду, что если, например, англичанин здесь живет, то он может по какой-то причине захотеть вернуться на родину… Из-за здоровья родителей или других проблем. Под эстонцем мы подразумевали человека, который не обидится, если его назовут эстонцем».