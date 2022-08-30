Политик от Партии правых заявил, что Эстония должна быть лучшим местом для эстонцев. Под "эстонцами" он подразумевает коренных жителей Эстонии.
Партия правых планирует строить страну для коренных жителей Эстонии
Сегодня в утренней программе Кофе+ на канале ETV+ ведущие Елена Соломина и Андрей Титов беседовали с членом правления новой Партии правых Сиймом Кийслером. Ведущая спросила, что означает пункт партийной программы «правые выступают за свободное, процветающее и проэстонское общество, и все наши усилия направлены на то, чтобы сделать Эстонию лучшим местом в мире для эстонцев». «В Эстонии живут люди и других национальностей, как насчет них?» - уточнила Соломина.
«Мы имели ввиду, что если, например, англичанин здесь живет, то он может по какой-то причине захотеть вернуться на родину… Из-за здоровья родителей или других проблем. Под эстонцем мы подразумевали человека, который не обидится, если его назовут эстонцем».
«То есть жители Эстонии?» - уточнил Титов. «Можно сказать и так, но коренные жители Эстонии. Те, у кого корни здесь», - подтвердил Сийм Кийслер.