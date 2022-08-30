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Российские солдаты, пытавшиеся перевезти в Эстонию контрабандные сигареты, осуждены в уголовном порядке

Арвед Брейдакс
Российские солдаты, пытавшиеся перевезти в Эстонию контрабандные сигареты, осуждены в уголовном порядке
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Судя по всему, из-за возведения забора на восточной границе контрабандисты теперь пытаются переправлять сигареты в Эстонию через Псковское озеро.
Судя по всему, из-за возведения забора на восточной границе контрабандисты теперь пытаются переправлять сигареты в Эстонию через Псковское озеро. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Военный суд в Пскове приговорил четырех человек к тюремному заключению за организацию контрабанды в Эстонию в особо крупных размерах. Как сообщил суд в понедельник, двое из подсудимых были военнослужащими.

Согласно обвинительному заключению, четверо мужчин планировали переправить через Псковское озеро в Эстонию крупное количество табачных изделий. Попытку пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ по Псковской области.

Суд установил, что главарем контрабандистов был Алексей Красев, в группировку которого входили также Иван Васильев и солдаты псковского гарнизона Леонид Иванчеков и Артем Хозяшев.

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