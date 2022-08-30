Российские солдаты, пытавшиеся перевезти в Эстонию контрабандные сигареты, осуждены в уголовном порядке

Судя по всему, из-за возведения забора на восточной границе контрабандисты теперь пытаются переправлять сигареты в Эстонию через Псковское озеро.

Военный суд в Пскове приговорил четырех человек к тюремному заключению за организацию контрабанды в Эстонию в особо крупных размерах. Как сообщил суд в понедельник, двое из подсудимых были военнослужащими.