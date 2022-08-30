Военный суд в Пскове приговорил четырех человек к тюремному заключению за организацию контрабанды в Эстонию в особо крупных размерах. Как сообщил суд в понедельник, двое из подсудимых были военнослужащими.
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Российские солдаты, пытавшиеся перевезти в Эстонию контрабандные сигареты, осуждены в уголовном порядке
Российские солдаты, пытавшиеся перевезти в Эстонию контрабандные сигареты, осуждены в уголовном порядке
Согласно обвинительному заключению, четверо мужчин планировали переправить через Псковское озеро в Эстонию крупное количество табачных изделий. Попытку пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ по Псковской области.