В Кристийне на давно пустовавшем участке построят жилой квартал

Квартиры площадью от 51 до 132 м2 будут расположены в пятиэтажных домах по адресу Сыпрусе-пуйестеэ, 26/28 таким образом, чтобы количество солнечного света, попадающего в них, было максимальным.

«Новые дома соединят два мира. С одной стороны находится уютный город-сад Кристийне, а с другой стороны — поток транспорта, соединяющий район с центром города. Чтобы подчеркнуть своеобразие района и распространить ощущение дома за пределы квартир, в проекте уделено большое внимание балконам, лоджиям, террасам и открытым площадкам», — сказал руководитель проекта Таави Коткас.

Фото: Merko Ehitus

Во всех сорока шести квартирах нового жилого комплекса будут балконы, лоджии или террасы. В квартирах на первом этаже террасу дополнит собственный дворик, а террасы на крыше в квартирах на верхних этажах включают в себя как застекленный зимний сад, так и мини-бассейн под открытым небом. Для всех жителей домов будет построен уютный озелененный двор. Оба дома соединит подземный этаж, предназначенный для велосипедов, автомобилей и кладовок.