Учителя: для эстоноязычной системы образования требуются дополнительно две тысячи педагогов

По мнению руководителя EES, при создании плана одноязычной системы образования не учитывается тот факт, что преподавание эстонского языка как родного и как иностранного осуществляется по совершенно разной методике и требует от учителей разных навыков.

«Было бы немыслимо, например, объединить существующие эстоноязычные и русскоязычные школы и предположить, что учителя эстонского языка эстоноязычных школ будут преподавать по той же методике и в одном классе детям, для которых эстонский не является родным», – сказала Сарапуу.

Она считает, что уже остро не хватает учителей эстонского языка как для эстонских, так и для иноязычных детей. Для одноязычной системы образования педагогов требуется значительно больше.

«По закону все иноязычные дети в Эстонии должны знать эстонский язык на уровне B1 к окончанию основной школы, но на самом деле треть из них не достигает этого уровня. Сейчас планируется изменить требование, чтобы был уровень B2. Для этого нужны как минимум сотни новых учителей, но, учитывая сегодняшние зарплаты преподавателей, найти их невозможно», – считает Сарапуу.

По ее словам, недавно проведенный опрос учителей показал: чтобы удержать их на работе, необходима зарплата не меньше двух тысяч евро. Однако даже этого может быть недостаточно для привлечения новых молодых людей к работе в школе.