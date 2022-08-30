По словам руководителя Общества учителей родного языка Эстонии (EES) Каи Сарапуу, переход всех эстонских школ на эстоноязычное обучение нереалистичен, исходя из существующих планов. Она считает, что для создания одноязычной системы образования дополнительно требуются минимум две тысячи учителей с зарплатой не менее 2000 евро.
Учителя: для эстоноязычной системы образования требуются дополнительно две тысячи педагогов
По мнению руководителя EES, при создании плана одноязычной системы образования не учитывается тот факт, что преподавание эстонского языка как родного и как иностранного осуществляется по совершенно разной методике и требует от учителей разных навыков.
«Было бы немыслимо, например, объединить существующие эстоноязычные и русскоязычные школы и предположить, что учителя эстонского языка эстоноязычных школ будут преподавать по той же методике и в одном классе детям, для которых эстонский не является родным», – сказала Сарапуу.
Она считает, что уже остро не хватает учителей эстонского языка как для эстонских, так и для иноязычных детей. Для одноязычной системы образования педагогов требуется значительно больше.
«По закону все иноязычные дети в Эстонии должны знать эстонский язык на уровне B1 к окончанию основной школы, но на самом деле треть из них не достигает этого уровня. Сейчас планируется изменить требование, чтобы был уровень B2. Для этого нужны как минимум сотни новых учителей, но, учитывая сегодняшние зарплаты преподавателей, найти их невозможно», – считает Сарапуу.
По ее словам, недавно проведенный опрос учителей показал: чтобы удержать их на работе, необходима зарплата не меньше двух тысяч евро. Однако даже этого может быть недостаточно для привлечения новых молодых людей к работе в школе.
«Как отметил новый руководитель Департамента образования, специальность учителя эстонского языка выбирают примерно в сто раз меньше студентов, чем это необходимо. Важно понимать, что от качественного преподавания государственного языка зависят карьерные возможности молодежи, наличие рабочей силы, общее культурное пространство и лояльность к государству», – пояснила глава EES.
По данным Языкового Департамента, сегодня в школах работают 2300 учителей, не владеющих эстонским языком на должном уровне. «Если некоторые из них выучат государственный язык, даже по оптимистичным оценкам, требуется не менее двух тысяч новых педагогов, которые являются учителями эстонского языка или очень хорошо владеют техникой языкового погружения. При обсуждении перехода на общее образование на эстонском языке, говорят, как правило, о бюджете в 10–15 миллионов евро, однако эта сумма как минимум в десять раз меньше, чем необходимо», – сказала Сарапуу.
Руководитель EES добавила: «На самом деле, вопрос чести и достоинства Эстонской Республики заключается в том, сможем ли мы хорошо организовать обучение эстонскому языку для всех детей, или же нам это не удастся. Без планирования реальных средств, к сожалению, качественного результата не будет».