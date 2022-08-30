Комиссия Рийгикогу одобрила законопроект о полном переходе на возобновляемую энергию

Комиссия Рийгикогу провела внеочередное заседание, на котором рассмотрела проект закона, согласно которому к 2030 году вся потребляемая в Эстонии электроэнергия должна поступать из возобновляемых источников.

По словам председателя комиссии Кристена Михала, в Закон об организации энергетического хозяйства будут внесены поправки, призванные смягчить высокие цены на энергию и обеспечить энергетическую независимость Эстонии.

«Дефицит энергии в нашем регионе приводит к проблемам как с ценой, так и с безопасностью. Производство из возобновляемых источников электроэнергии в объеме, по меньшей мере соответствующем потреблению, позволит обеспечить потребителям более демократичные цены и сохранить окружающую среду. Наращивание мощностей возобновляемой энергии – один из элементов развития энергетической системы. Помимо этого, необходимо развивать сети и накопительные мощности, управлять осознанным потреблением и определить, какие дополнительные компоненты помогут обеспечить нашу энергетическую независимость, в том числе рассмотреть возможности ядерной энергетики», – пояснил председатель комиссии.

Член комиссии Таави Аас отметил, что на бумаге цель выглядит амбициозной. Крайне важно обратить внимание на то, как в действительности получить объем электроэнергии, зависящий от сил природы и развития технологий.