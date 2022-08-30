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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ⟩ Кто из эстонских топливных дельцов повис на российском нефтяном соске?

Прийт Хыбемяги
, главный редактор
Кто из эстонских топливных дельцов повис на российском нефтяном соске?
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Главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги.
Главный редактор Postimees Прийт Хыбемяги. Фото: Madis Veltman
  • Министерство финансов не называет компании, ведущие дела с государством-агрессором
  • Чиновники министерства оправдывают секретность административной нагрузкой
  • Компании, получающие прибыль от российской нефти, представляют угрозу безопасности Эстонии

Тот факт, что в Эстонии плещется море российского топлива, и упорное нежелание госчиновников назвать имена его владельцев – явная угроза нашей безопасности. Практически невозможно представить, чтобы Полиция безопасности, различные разведывательные службы и Департамент полиции и погранохраны не знали об этой критической топливной зависимости, ее причинах и главных действующих лицах. Так почему же эта информация не доносится до общественности?

Весной этого года, через несколько месяцев после нападения России на Украину, один из крупных эстонских бизнесменов сказал мне: «Таллиннские нефтяные хранилища до краев заполнены топливом из России, которое привозит всего пара компаний». Слухи о том, что российское топливо по-прежнему плещется в наших нефтяных хранилищах, ходили все лето.

29 августа в Delfi Ärileht писали, что Circle K обратилась в соответствующие учреждения (Налогово-таможенный департамент и Министерство иностранных дел) с просьбой сообщить, какие компании после введения санкций Евросоюза подали заявку на исключение для продолжения импорта российских нефтепродуктов. Ответа не последовало.

Министерство Эстонской Республики держит в секрете названия компаний, которым жизненно необходимо как можно дольше продолжать деловые отношения со страной-агрессором.

Эстонский союз топливных компаний предложил Министерству финансов сделать обязательным указание страны происхождения топлива в сопроводительных документах к товару и ​​в сертификате соответствия, ведь в документах даже есть соответствующие графы. Размечтались! В министерстве сочли, что необходимо изменить законодательство Евросоюза, чтобы заполнить несколько пустых ячеек. Да и вообще – проверка такой информации вынудила бы министерство на неоправданные траты и увеличила бы административную нагрузку.

Таким образом, из-за того, что некоторые компании импортируют топливо, Эстония стала активно финансировать российскую военную машину. А министерство Эстонской Республики держит в секрете названия компаний, которым необходимо как можно дольше продолжать деловые отношения со страной-агрессором.

В Эстонии параллельно существует несколько разных этических норм. Подавляющее большинство населения остро осознает несправедливость, которую творит Россия по отношению к Украине. Если бы мы не были в НАТО и ЕС, российские ракеты попали бы в Тоомпеа, а в мировой прессе появились бы фотографии убитых на улицах эстонских мужчин и изнасилованных и сожженных эстонских женщин и детей. Все это уже происходило в Эстонии в 1940-м и 1944 годах и могло бы произойти снова, если бы Россия решилась напасть на НАТО.

Иная мораль у тех, кто будет торговать топливом из России до тех пор, пока это хоть сколько-то возможно. Они действуют в сфере влияния Министерства финансов, но вне сферы влияния совести. Велика вероятность того, что они носят русские фамилии, а также могли получить гражданство Эстонской Республики за «особые заслуги».

 Иная мораль у тех, кто торгует топливом из России. Они действуют в сфере влияния Министерства финансов, но вне сферы влияния совести.

Носителями третьей этической нормы являются чиновники Министерства финансов, которые говорят, что нельзя требовать информацию о происхождении топлива, потому что это потребует ресурсов и административного контроля. Давно я такой глупости не слышал, хотелось бы даже посмотреть на фотографии людей, которые утверждают такую ​​ерунду. Понимают ли вообще эти чиновники, что сокрытие имен косвенно способствует тому, что Россия пополняет ресурсы, чтобы продолжать убийство украинцев?

На прошлой неделе в Эстонии развернулось противостояние между бывшими чиновниками Службы внешней разведки и Министерства обороны. На происходящее смотрели, затаив дыхание. Утверждалось даже, что говорить об «этих вещах» – угроза безопасности. Я так не думаю, но море разливанное российского топлива в Эстонии и упорное сокрытие имен его владельцев государственными чиновниками – точно явная угроза безопасности. Пока у нас есть предприниматели, интересы которых заключаются в получении прибыли от торговли российской нефтью, и они не известны общественности, это угроза безопасности. Если эстонские нефтяные хранилища заполнены российской нефтью, это угроза безопасности.

Пока у нас есть предприниматели, чьи интересы заключаются в получении прибыли от торговли российской нефтью, и они не известны общественности, это угроза безопасности.

Практически невозможно представить, чтобы Полиция безопасности, различные разведывательные службы и PPA не знали о критической топливной зависимости, ее причинах и главных действующих лицах. Так почему же эта информация не доводится до общественности? И почему Министерство финансов так упорно скрывает имена участников этого бизнеса? Надо срочно выяснить, как на самом деле обстоят дела с топливом из России. Потому что иначе можно сделать вывод, что эстонские чиновники действуют в интересах Путина и российской машины для убийств.

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