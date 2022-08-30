КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ⟩ Кто из эстонских топливных дельцов повис на российском нефтяном соске?

В Эстонии параллельно существует несколько разных этических норм. Подавляющее большинство населения остро осознает несправедливость, которую творит Россия по отношению к Украине. Если бы мы не были в НАТО и ЕС, российские ракеты попали бы в Тоомпеа, а в мировой прессе появились бы фотографии убитых на улицах эстонских мужчин и изнасилованных и сожженных эстонских женщин и детей. Все это уже происходило в Эстонии в 1940-м и 1944 годах и могло бы произойти снова, если бы Россия решилась напасть на НАТО.

Иная мораль у тех, кто будет торговать топливом из России до тех пор, пока это хоть сколько-то возможно. Они действуют в сфере влияния Министерства финансов, но вне сферы влияния совести. Велика вероятность того, что они носят русские фамилии, а также могли получить гражданство Эстонской Республики за «особые заслуги».

Иная мораль у тех, кто торгует топливом из России. Они действуют в сфере влияния Министерства финансов, но вне сферы влияния совести.