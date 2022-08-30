КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ⟩ Кто из эстонских топливных дельцов повис на российском нефтяном соске?

Весной этого года, через несколько месяцев после нападения России на Украину, один из крупных эстонских бизнесменов сказал мне: «Таллиннские нефтяные хранилища до краев заполнены топливом из России, которое привозит всего пара компаний». Слухи о том, что российское топливо по-прежнему плещется в наших нефтяных хранилищах, ходили все лето.
29 августа в Delfi Ärileht писали, что Circle K обратилась в соответствующие учреждения (Налогово-таможенный департамент и Министерство иностранных дел) с просьбой сообщить, какие компании после введения санкций Евросоюза подали заявку на исключение для продолжения импорта российских нефтепродуктов. Ответа не последовало.
Министерство Эстонской Республики держит в секрете названия компаний, которым жизненно необходимо как можно дольше продолжать деловые отношения со страной-агрессором.
Эстонский союз топливных компаний предложил Министерству финансов сделать обязательным указание страны происхождения топлива в сопроводительных документах к товару и в сертификате соответствия, ведь в документах даже есть соответствующие графы. Размечтались! В министерстве сочли, что необходимо изменить законодательство Евросоюза, чтобы заполнить несколько пустых ячеек. Да и вообще – проверка такой информации вынудила бы министерство на неоправданные траты и увеличила бы административную нагрузку.
Таким образом, из-за того, что некоторые компании импортируют топливо, Эстония стала активно финансировать российскую военную машину. А министерство Эстонской Республики держит в секрете названия компаний, которым необходимо как можно дольше продолжать деловые отношения со страной-агрессором.