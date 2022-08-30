«Газпром» сокращает поставки газа во Францию

Объявлению предшествовал призыв к бизнесу премьер-министра Франции Элизабет Борн: сократить потребление энергии или столкнуться с возможной нормировкой этой зимой, если Россия прекратит поставки газа.

«Как было объявлено ранее, Engie уже обеспечила объемы, необходимые для выполнения обязательств перед своими клиентами и собственными требованиями, а также приняла ряд мер по значительному уменьшению любых прямых финансовых и физических последствий, которые могут возникнуть вследствие прекращения поставок газа "Газпромом"», – говорится в заявлении компании.

Поставки «Газпрома» для Engie уже сократились с начала войны в Украине. В последнее время ежемесячные объемы составили около 1,5 ТВт·ч. По информации Engie, общий годовой объем поставок группы в Европе – более 400 ТВт·ч.

14 июня «Газпром» сообщил, что прокачка газа по «Северному потоку» сократится примерно на 40 процентов – до 100 млн кубометров в сутки из-за технических проблем на станции «Портовая». Компания остановила один из газоперекачивающих агрегатов. На компрессорной станции могут быть использованы только три агрегата, объяснили в компании.

Впоследствии «Газпром» остановил второй агрегат на «Северном потоке». Прокачка газа упала на 60 процентов. В качестве причины компания называла завершение срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

19 августа стало известно, что «Газпром» решил снова временно остановить прокачку газа через «Северный поток» на три дня, с 31 августа. Компания объясняет это проведением технического обслуживания.

Трубопровод уже несколько недель работает с пропускной способностью всего 20 процентов, и европейские политики настаивают на том, что ограничения носят политический характер.

В ЕС растут опасения, что Россия не вернет прокачку своим ключевым газопроводом «Северный поток» после трехдневного технического обслуживания.

Европейские правительства приняли меры по облегчению бремени от кризиса, выделив около 280 млрд евро.