Рийна Сиккут: биржа электроэнергии должна служить интересам потребителей

«Биржевые цены на электроэнергию Nord Pool достигли уровня, который не по карману эстонским и всем остальным европейским потребителям, а общее повышение цен еще больше усугубляет проблемы для предпринимателей и семей. Чтобы изменить ситуацию, необходимо пересмотреть болевые точки существующей системы, чтобы государство могло лучше защищать интересы потребителей на рынке», – заявила министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.

Министр сказала, что рынок должен быть более прозрачным, чтобы доверие к системе было восстановлено, а потребители могли самостоятельно справляться в нынешних ценовых условиях. «Для этого необходимо давать больше информации о предложениях, сделанных на бирже электроэнергии, включая, например, происхождение, источник и объем предложений. Это помогает выяснить, вызваны ли неожиданно высокие уровни цен плохим стечением обстоятельств, или же некоторые производители электроэнергии хотят получить неоправданно высокий доход», – сказала Сиккут.

Министр также считает, что органы, анализирующие инциденты, происходящие на рынке электроэнергии, должны работать быстрее. По словам Сиккут, нынешнее автоматическое регулирование цен на бирже электроэнергии, то есть система, при которой достижение максимального ценового уровня биржи в течение одного часа автоматически поднимает его еще выше через некоторое время, также должно быть изменено.

«Необходимо найти альтернативы, чтобы заинтересовать предпринимателей вкладывать средства в увеличение производства электроэнергии, но таким образом, чтобы это не обременяло общество», – сказала Сиккут.

Министр также обратила внимание на план политиков некоторых стран ограничить торговлю электроэнергией, а также сделать ограниченным доступ к производственным мощностям и попросила комиссию активно заняться решением этой ситуации.