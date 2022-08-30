Всемирный день чистоты: мы готовы использовать ресурсы природы, но отдаем ли мы что-то взамен?

Всемирный день чистоты объединяет единым нарративом почти 190 стран, в том числе и Эстонию. Организаторы акции призывают замечать мелкий мусор в лесах, на побережьях и пляжах, чтобы таким образом обратить внимание на причинно-следственную связь между замусориванием по вине человека и ухудшением состояния окружающей среды.

«У человечества есть одна огромная проблема – мы потеряли связь с природой. Мы не ощущаем себя ее частью, а скорее являемся потребителями природы. Мы используем ресурсы и думаем, как именно природа может нам служить», – отметила исполнительный директор эстонской организации по охране окружающей среды Let’s Do It World Аннели Охвриль.

Аннели считает, что бдительность жителей Эстонии по поводу экологии усыплена. «Мы кажемся себе очень хорошо подкованными в вопросах окружающей среды. Мы полагаем, что мы «зеленый народ»: ходим в лес за грибами, собираем ягоды, у нас есть грядки на даче и осенью мы делимся в Facebook фотографиями своих заготовок. Это служит основой для нашего «зеленого имиджа». Действительность же совсем иная.