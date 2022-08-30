Галерея: увлекательные приключения на Тропе лесных преданий

«Мы очень рады тому, как поклонники лесных прогулок приняли нашу новую тропу», — радуется популярности тропы инфоменеджер Оандуского посетительского центра RMK Тийна Нельяндик. — Надеемся, что теперь посетителей тропы станет еще больше, потому что сказки теперь можно будет послушать и на русском языке. Путешественнику следует навести свой гаджет на QR-код, указанный на столбе-книге и открыть сказку на понятном его языке: эстонском, английском, а теперь еще и на русском».

Эстония богата как лесами, так и преданиями. В Архиве эстонского фольклора их собрано более десяти тысяч. Эстонские сказки дают представление об умонастроениях наших предков и системе их жизненных ценностей, в них и древняя мудрость, и подспудное назидание. И частенько они связаны с лесом.

«Лес в сказках – это то место, которое находится вне пределов обыденной жизни – там происходит нечто таинственное, а на дороге можно столкнуться с неведомыми существами. В старинных повествованиях отражены важные и для наших дней представления о необходимости хранить природу», — рассказывает специалист RMK по культурному наследию Трийн Кусмин, одна из создателей новой тропы.