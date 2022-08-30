За неделю скончались четыре человека с коронавирусом

На 34-й неделе выявлено 89 новых случаев заболевания COVID-19.

По словам заведующей отделением инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на минувшей неделе добавились 2863 случаев заболевания, 1107 из них лабораторно подтверждены, а в отношении 1756 диагноз поставлен клинически.

«На прошлой неделе число случаев заболевания уменьшилось на 20,6 процента. Лабораторно подтвержденных случаев стало меньше на 22,4 процента, а поставленных клинически диагнозов на 19,4 процента. На новой неделе следует ожидать чуть меньше 1000 лабораторно подтвержденных случаев», – пояснила Сепп, отметив, что коэффициент R составляет 0,81.

Согласно учитывающей госпитализацию матрице рисков, уровень риска является средним.

За последние семь дней среднее число госпитализированных в день из-за COVID-19 упало с 7,9 до 5,6. По состоянию на утро понедельника в больничном лечении в Эстонии нуждаются 95 пациентов с коронавирусом, четверо из них в интенсивной терапии. За неделю скончались четыре человека в возрасте от 83 до 87 лет. На этой неделе число госпитализированных предположительно составит 80 человек.

За неделю ввели 5608 доз вакцины, в том числе 318 первичных доз. Дополнительной или бустерной дозой вакцины привиты 476 514 человек. Всего в Эстонии двумя дозами вакцины привиты 63,6 процента населения.

По состоянию на 34-ю неделю мониторинг сточных вод показывает оранжевый уровень опасности распространения вируса – это почти 60 процентов проб с высоким содержанием вируса. За неделю содержание вируса в сточных водах немного понизилось, однако по-прежнему сохраняется по всей Эстонии. Выше всего содержание вируса в пробах из Ахтме и Кивиыли (Ида-Вирумаа), а ниже всего показатель в Йыгева и в Пыльтсамаа.