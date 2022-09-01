Ущерб от вакцины: закон принят и фонд создан, но получить компенсацию очень сложно

Так Сумберг стала представительницей некоммерческой организации Ikkagi Inimesed («Все же люди»). Объединение получило название из-за распространенного в обществе и среди его лидеров мнения, будто в Эстонии нет людей, у которых после вакцинации возникают проблемы со здоровьем. Бытует стереотип, будто расстройства не могут не исчезнуть за пару месяцев и уж тем более не меняют качество жизни до неузнаваемости.

Она не была и не стала противницей вакцинации. Но считает, что нужны механизмы страхования от ущерба, который может нанести вакцинация большому числу людей. Сумберг участвовала в заседаниях социальной комиссии, где обсуждался закон. Предложения пострадавших были выслушаны, но не были учтены.

По мнению активистки, законом установлены слишком строгие требования для получения компенсации. «Человек должен был находиться в реанимации два дня», – привела в пример Сумберг одно из двух условий для выплаты самой высокой компенсации. При этом если вакцина вывела из строя центральную нервную систему, с возникшими симптомами обычно не попадают в палату интенсивной терапии. «При этом человек месяцами мучится и не может работать», – утверждает она.