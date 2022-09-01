Ущерб от вакцины: закон принят и фонд создан, но получить компенсацию очень сложно

Денежные выплаты всем семерым соответствовали минимальному уровню. На 471 заявление дан отрицательный ответ. Почти половина заявлений еще ожидает решения Больничной кассы. То, как дела шли до сих пор, заставляет поинтересоваться: не путано ли написан закон, если только 1,5 процента просителей получают компенсации? Возможно, условия получения компенсации слишком жесткие? А может быть, вакцины действительно безопасны настолько, что в Эстонии почти нет по-настоящему пострадавших?
Ограничительные требования
Менеджер по маркетингу Balteco Мерье Сумберг, появившаяся 19 августа в эфире передачи Otse Postimehest, придерживается другого мнения. «Когда я думаю о статистике, согласно которой семь человек получили положительное решение о компенсации, в то время как в Департамент лекарственных средств были поданы тысячи (7149 к 14 августа – прим. ред.) заявлений о побочных эффектах, то вижу, что в чисто техническом смысле тут наблюдается крупная аномалия». Даже если учесть, что не все побочные эффекты перерастают в длящиеся четыре месяца проблемы со здоровьем.
Марье Сумберг сделали прививку Весной прошлого года. В тот же вечер у ранее совершенно здоровой женщины начались острые боли в животе. Она надеялась, что пройдет, но не прошло. Cо временем проблем только прибавилось – колебания артериального давления, резкое снижение работоспособности. «Прежде чем начать жаловаться, мне пришлось целый год доказывать, что у меня до сих пор серьезные проблемы», – сказала она. Впоследствии Сумберг узнала, что в таком положении оказались многие.