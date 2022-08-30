Во время своего недавнего визита в Эстонию бывший президент Украины Петр Порошенко заказал в оборонной компании Milrem Robotics гусеничную гибридную модульную пехотную систему THeMIS.
ФОТО ⟩ В украинской армии появилась роботизированная боевая машина эстонского производства
«Тут такое дело – теперь у нас есть робот. Его зовут Журавль», – написал в социальных сетях бывший советник Минобороны Украины Юрий Бирюков.
Он добавил, что Порошенко купил боевую машину на собственные деньги. «Наш баланс так перегружен текущими проектами, что мы просто уже не вытягиваем, что грустно. Но робот все равно тут, а это главное».
THeMis (Tracked Hybrid Modular Infantry System) – дистанционно управляемая беспилотная гусеничная гибридная модульная пехотная система производства эстонской компании Milrem Robotics, которая повышает огневую мощь и защиту подразделения, позволяя солдатам оставаться на безопасном расстоянии. Этот тип машины может быть интегрирован с дистанционно управляемыми системами вооружения, начиная с 12,7-мм пулемета и заканчивая противотанковым оружием.
Производимые в Эстонии THeMIS уже закупили 12 стран, в том числе члены НАТО. Цена одной гусеничной машины начинается от 300 000 евро.