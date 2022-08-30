ФОТО ⟩ В украинской армии появилась роботизированная боевая машина эстонского производства

«Тут такое дело – теперь у нас есть робот. Его зовут Журавль», – написал в социальных сетях бывший советник Минобороны Украины Юрий Бирюков.

Он добавил, что Порошенко купил боевую машину на собственные деньги. «Наш баланс так перегружен текущими проектами, что мы просто уже не вытягиваем, что грустно. Но робот все равно тут, а это главное».

THeMis (Tracked Hybrid Modular Infantry System) – дистанционно управляемая беспилотная гусеничная гибридная модульная пехотная система производства эстонской компании Milrem Robotics, которая повышает огневую мощь и защиту подразделения, позволяя солдатам оставаться на безопасном расстоянии. Этот тип машины может быть интегрирован с дистанционно управляемыми системами вооружения, начиная с 12,7-мм пулемета и заканчивая противотанковым оружием.