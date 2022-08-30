Семейный врач: в Эстонии процветает лжемедицина, у людей возникают проблемы с почками и печенью

По данным Роспу, антиваксерские и псевдомедицинские теории и клиники импортируются в Эстонию не менее двадцати лет, сообщает Med24. «Мне кажется, что чем богаче люди в экономическом отношении и чем меньше времени съедает их работа, тем больше времени у них на то, чтобы заниматься глупостями. Или из-за недостаточного образования, или из-за необоснованно завышенной самооценки кто-то берет на себя роль эксперта, распространяет безграмотную информация медицинского характера, дает советы по вопросам здоровья. Это явно опасно и вредно, и последствия этого сказываются в медицине, которую нам как обществу приходится оплачивать», – говорит врач.

По ее словам, в значительной степени распространение лжемедицины поддерживалась государством. «Касса по безработице только в июне этого года приняла решение, что переподготовка или повышение квалификации по направлениям так называемой нетрадиционной медицины не может осуществляться за ее счет, – говорит Роспу. – Теперь уже нет возможности выучиться на остеопата, рефлексотерапевта, гомеопата, практика традиционной китайской медицины и т.д. за счет Кассы по безработице. До недавних пор можно было приобрести околоэзотерическое лжемедицинское образование за счет фонда по безработице, и это абсурд! Они просто поднимали руки и заявляли, что не имеют полномочий решать, основано ли обучение на доказательной медицине. Теперь, к счастью, с этим покончено».