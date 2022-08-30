Псевдомедицина в Эстонии является большой и постоянно растущей проблемой, но государство мало что делает для препятствования ей, пишет семейный врач Табасалу Пирет Роспу в журнале Perearst.
Семейный врач: в Эстонии процветает лжемедицина, у людей возникают проблемы с почками и печенью
По данным Роспу, антиваксерские и псевдомедицинские теории и клиники импортируются в Эстонию не менее двадцати лет, сообщает Med24. «Мне кажется, что чем богаче люди в экономическом отношении и чем меньше времени съедает их работа, тем больше времени у них на то, чтобы заниматься глупостями. Или из-за недостаточного образования, или из-за необоснованно завышенной самооценки кто-то берет на себя роль эксперта, распространяет безграмотную информация медицинского характера, дает советы по вопросам здоровья. Это явно опасно и вредно, и последствия этого сказываются в медицине, которую нам как обществу приходится оплачивать», – говорит врач.
По ее словам, в значительной степени распространение лжемедицины поддерживалась государством. «Касса по безработице только в июне этого года приняла решение, что переподготовка или повышение квалификации по направлениям так называемой нетрадиционной медицины не может осуществляться за ее счет, – говорит Роспу. – Теперь уже нет возможности выучиться на остеопата, рефлексотерапевта, гомеопата, практика традиционной китайской медицины и т.д. за счет Кассы по безработице. До недавних пор можно было приобрести околоэзотерическое лжемедицинское образование за счет фонда по безработице, и это абсурд! Они просто поднимали руки и заявляли, что не имеют полномочий решать, основано ли обучение на доказательной медицине. Теперь, к счастью, с этим покончено».
Еще одна проблема, по мнению Роспу, заключается в том, что и в других государственных структурах, и на уровне органов местного самоуправления в качестве экспертов приглашаются и выступают люди, у которых на самом деле нет для этого компетенции. По словам врача, это очень большая проблема и последствия еще только ждут нас. По ее словам, речь идет не только о вакцинации, но и о питании, приеме лекарств, решении проблем психического здоровья, родовспоможении и навязывании витаминов здоровым людям.
«И в результате этого к нам на прием приходят люди с проблемами функции почек или печени в результате чрезмерного употребления пищевых добавок или витаминов. Это дикий произвол в отношении здоровья людей, крайняя безответственность. Департамент здоровья не регулирует это, поскольку речь идет о тех, кто не является зарегистрированным медицинским работником. Департамент защиты прав потребителей не регулирует это, потому что у них явно нет компетенции. Государство просто ничего не делает», – констатирует Роспу.
Несмотря на то, что фонд по безработице лишил псевдомедицину средств на обучение, по ее мнению, ситуация будет только ухудшаться: «Сегодня появляется все больше и больше псевдомедицинских клиник, и они организуются все более профессионально, создают недоходные организации и компании, организуют конференции и приглашают для выступления международных псевдотерапевтов. Целью многих новых компаний, вероятно, является, кроме прочего, ходатайство о получении государственной поддержки».