Экономист: у предприятий мало возможностей для увеличения затрат на рабочую силу

«Сильный рост доходов от продаж во многом связан с быстрым ростом цен, а с точки зрения объемов (в постоянных ценах), произошло замедление доходов от продажи. Поскольку рост расходов был несколько ниже, чем рост доходов от продаж, компании смогли увеличить свою общую прибыль», – написал Мертсина.

По его cловам, во втором квартале затраты на оплату труда выросли на 18 процентов по сравнению с прошлым годом. Этот показатель значительно меньше роста доходов компании от продаж. Рост затрат на оплату труда отставал от роста выручки от продаж с начала прошлого года. «Однако это не означает, что у компаний есть большие возможности для увеличения затрат на оплату труда, поскольку рост этих остаточных затрат уже давно превышает рост выручки от продаж», – сообщил Мертсина.

«Компании не смогли бы ускорить рост затрат на оплату труда, несмотря на то, что часовая производительность их труда росла быстрее, чем затраты на оплату труда. Причина в том, что общая производительность предпринимательского сектора снизилась как в этом, так и в прошлом году», – написал Мертсина.

«Повышение заработной платы в ответ на быстрый рост цен приведет к возникновению так называемой "спирали роста заработной платы и цен", которая может сделать инфляцию более постоянной, а это, в свою очередь, может ухудшить конкурентоспособность эстонского экспорта», – сообщил он.

По словам Мертсина, разница между ростом выручки от продаж компаний и расходами в этом году уменьшилась, что свидетельствует о том, что при сохранении этой тенденции прибыль, полученная в предпринимательском секторе, может начать снижаться. Снижение спроса и высокие затраты на энергию сильно сказываются на рентабельности компаний. В то же время энергетические затраты сильно различаются, в зависимости от вида деятельности.