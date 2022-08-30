Германия и Франция выступают против запрета на выдачу шенгенских виз для граждан России

Разногласия по поводу выдачи туристических виз гражданам РФ вероятно будут доминирующей темой на стартующей сегодня в Праге неформальной встрече министров иностранных дел ЕС. На повестке дня – новые санкции против России.

По мнению Франции и Германии, все заявления россиян на получение виз должны тщательно рассматриваться, но визы все равно должны выдаваться.

«Мы не обязаны отказываться от поддержки продемократических элементов в российском обществе, – говорится в меморандуме. – Наша визовая политика должна отражать это и продолжать разрешать контакты между гражданами ЕС и гражданами России, не связанными с российским правительством».

«Мы не должны недооценивать преобразующую силу опыта жизни в демократических государствах, особенно в отношении будущих поколений», – добавляют представители обеих стран.

Выступают за прекращение выдачи туристических виз гражданам России, прежде всего, страны Балтии и Северной Европы.

«Ситуация, при которой российские мужчины проводят время на пляжах Южной Европы, в то время как украинские мужчины не могут даже покинуть свою страну, борясь за свободу, является для меня крайне провокационной», – заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод на прошлой неделе.

«Ограничение выдачи виз российским туристам, по нашему мнению, является правильным решением и было бы четким сигналом Путину», – добавил он.

Дипломат ЕС сообщил Reuters, что министры иностранных дел могут договориться в Праге об отмене упрощенного визового режима с Россией, что будет означать более длительный и дорогой процесс подачи заявления на получение визы для граждан РФ, поскольку цена визы вырастет с 35 евро до 80 евро. Однако, по словам дипломата, разногласия по поводу запрета на выдачу виз настолько глубоки, что никаких других договоренностей не предвидится.