В совместном заявлении Германия и Франция выступают против призывов запретить выдачу туристических виз гражданам России, заявив, что это может обернуться против целей Запада.
Германия и Франция выступают против запрета на выдачу шенгенских виз для граждан России
Разногласия по поводу выдачи туристических виз гражданам РФ вероятно будут доминирующей темой на стартующей сегодня в Праге неформальной встрече министров иностранных дел ЕС. На повестке дня – новые санкции против России.
По мнению Франции и Германии, все заявления россиян на получение виз должны тщательно рассматриваться, но визы все равно должны выдаваться.
«Мы не обязаны отказываться от поддержки продемократических элементов в российском обществе, – говорится в меморандуме. – Наша визовая политика должна отражать это и продолжать разрешать контакты между гражданами ЕС и гражданами России, не связанными с российским правительством».
«Мы не должны недооценивать преобразующую силу опыта жизни в демократических государствах, особенно в отношении будущих поколений», – добавляют представители обеих стран.
Выступают за прекращение выдачи туристических виз гражданам России, прежде всего, страны Балтии и Северной Европы.
«Ситуация, при которой российские мужчины проводят время на пляжах Южной Европы, в то время как украинские мужчины не могут даже покинуть свою страну, борясь за свободу, является для меня крайне провокационной», – заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод на прошлой неделе.
«Ограничение выдачи виз российским туристам, по нашему мнению, является правильным решением и было бы четким сигналом Путину», – добавил он.
Дипломат ЕС сообщил Reuters, что министры иностранных дел могут договориться в Праге об отмене упрощенного визового режима с Россией, что будет означать более длительный и дорогой процесс подачи заявления на получение визы для граждан РФ, поскольку цена визы вырастет с 35 евро до 80 евро. Однако, по словам дипломата, разногласия по поводу запрета на выдачу виз настолько глубоки, что никаких других договоренностей не предвидится.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил на прошлой неделе, что если общеевропейское соглашение не будет достигнуто, они могут действовать самостоятельно вместе с Эстонией, Латвией, Польшей и Финляндией, ведь именно через эти страны большинство граждан России прибывает в ЕС.