А вы уверены, что знаете, где нужно установить датчик угарного газа?

Член профессиональной комиссии трубочистов Яак Лаанисто отметил, что знания о том, как движется угарный газ и консультирование насчет датчиков – не вотчина трубочистов. «Обязанность по установке датчиков угарного газа существует лишь с первого марта прошлого года, а профессиональный стандарт составлялся несколькими годами ранее», – объяснил он и добавил, что трубочист не обязан предоставлять людям информацию о том, где следует устанавливать датчики.

Хотя трубочисты не располагают профессиональными знаниями об угарном газе, клиенты часто просят их помочь с установкой датчика. И это словно лотерея: если трубочист достаточно компетентен в вопросе, как движется угарный газ, или разберется в инструкции по эксплуатации устройства, то клиенту повезет, и датчик будет установлен правильно. При этом существует опасность, что трубочист все же недостаточно знает о распространении угарного газа.

Трубочист Владислав Дырло рассказал, что люди часто спрашивают у него, как устанавливать датчик, и несколько раз по просьбе клиента он устанавливал датчик. Но он делает это только по инструкции!

Читайте инструкцию по эксплуатации!

Советник по коммуникации Спасательного департамента Берит Хелена Ламп подчеркнула, что все устройства разные, поэтому следует руководствоваться инструкцией по эксплуатации. «Только в этом случае конкретный датчик будет работать корректно и своевременно сообщит об опасности», – сказала она.

Датчик угарного газа – электронный прибор, и даже если установить его согласно инструкции, в какой-то момент он может сломаться. «Поэтому лучше иметь дома умный датчик, который сам передает информацию. Локальный дымовой датчик бесполезен, если вы ушли в магазин или косите траву во дворе. От него будет польза, только когда дома кто-то есть. При этом умный датчик поможет, даже если дома никого нет, и сам сообщит, если у него сядет аккумулятор или возникнет какая-то другая неисправность», – объяснил директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.

заведующий кафедрой маркетинга экономического факультета Тартуского университета Андрес Куузик отметил, что датчики в домах установлены по-разному. Есть дома, где датчики установлены правильно и где следят, чтобы их срок службы не истек. «К сожалению, есть и такие дома, в которых датчиков нет вообще, срок службы датчика истек несколько лет назад или же датчик хранится на шкафу или в каком-нибудь другом месте, где он не может выполнять свою работу», – рассказал Куузик. В этом случае датчик точно не спасет никому жизнь.