Многие до сих пор не знают, где в доме следует устанавливать датчик угарного газа. Оказывается, правильный совет на этот счет не могут дать даже трубочисты.
А вы уверены, что знаете, где нужно установить датчик угарного газа?
Давайте разберемся, как угарный газ движется в помещении, и где все-таки следует устанавливать датчик. Профессор Тартуского университета Калев Таркпеа разъясняет: «Угарный газ поднимается из места своего образования вверх, потому что его плотность меньше, чем плотность воздуха, то есть он легче». Плотность воздуха при температуре 25 градусов Цельсия составляет 1,184 килограмма на кубометр, а угарного газа – 1,145 кг/м3.
Профессор объяснил, что угарный газ, как правило, возникает в ходе неполного сгорания (в топке), далее теплый воздух вместе с угарным газом поднимается вверх, к потолку. «Поэтому датчик угарного газа следует устанавливать значительно выше головы стоящего человека. И желательно там, где находится вытяжное отверстие вентиляции, поскольку туда угарный газ, образовавшийся в помещении, попадает быстрее всего», – сказал он.
По словам исполнительного директора Эстонского центрального союза организаций, обслуживающих противопожарные установки, Маргуса Обершнайдера, в целом не будет неправильным установить датчик рядом с вытяжным отверстием вентиляции, но никогда нельзя быть уверенным, что вентиляция работает, поэтому данный принцип может привести к ошибке.
Обершнайдер отметил, что на распространение угарного газа влияет несколько факторов. Он объяснил: поскольку угарный газ образуется в ходе горения, он горячее окружающего воздуха, и сначала поднимается к потолку. Остывая, он перемешивается с окружающим воздухом и распределяется в воздухе слоями.
«Существует очень много разных мнений насчет того, где надо устанавливать датчик угарного газа, на распространение этого газа влияет много факторов: например, открыты ли окна, ходят ли по помещению люди», – объяснил Обершнайдер. Поэтому всегда надо руководствоваться инструкцией по эксплуатации.
Осведомленность выросла недостаточно
В этом году было проведено исследование, цель которого – выяснить, насколько люди осведомлены об угарном газе и использовании датчиков угарного газа. Почти 94 процентов людей знают, что такой датчик обязателен для помещений, отапливаемых газом, но 58 процентов владельцев датчиков дыма и угарного газа установили его ниже, чем в полутора метрах от пола, то есть неправильно.
Никуда не делось и ошибочное мнение, что угарный газ тяжелее воздуха: так считают целых 45 процентов респондентов, что лишь немногим меньше, чем три года назад, когда в ходе аналогичного исследования так ответили 47 процентов участников. О том, что угарный газ легче воздуха, более осведомлена молодежь (18–35 лет), в более старших возрастных группах осведомленность следует повышать. Также следует повысить осведомленность среди тех жителей, чей родной язык – русский.
Трубочист не обязан разбираться в датчиках угарного газа
В рабочие обязанности трубочиста, помимо прочего, входит консультирование людей на тему пожарной безопасности. Что это означает? В документе третьего уровня (самого низкого) профессионального стандарта трубочиста, выдаваемого Эстонским союзом пожарных, говорится, что одна из рабочих обязанностей трубочиста – консультировать клиентов об обеспечении первичной пожарной безопасности (дымовой датчик, первичные средства пожаротушения, разведение огня вне очага отопления).
Датчик угарного газа в документе не упомянут, то есть давать советы на эту тему трубочист не может. Эта ситуация может повести людей по неверному пути, ведь в наше время говорят, что датчики дыма и угарного газа и установка приборов идут рука об руку.
Член профессиональной комиссии трубочистов Яак Лаанисто отметил, что знания о том, как движется угарный газ и консультирование насчет датчиков – не вотчина трубочистов. «Обязанность по установке датчиков угарного газа существует лишь с первого марта прошлого года, а профессиональный стандарт составлялся несколькими годами ранее», – объяснил он и добавил, что трубочист не обязан предоставлять людям информацию о том, где следует устанавливать датчики.
Хотя трубочисты не располагают профессиональными знаниями об угарном газе, клиенты часто просят их помочь с установкой датчика. И это словно лотерея: если трубочист достаточно компетентен в вопросе, как движется угарный газ, или разберется в инструкции по эксплуатации устройства, то клиенту повезет, и датчик будет установлен правильно. При этом существует опасность, что трубочист все же недостаточно знает о распространении угарного газа.
Трубочист Владислав Дырло рассказал, что люди часто спрашивают у него, как устанавливать датчик, и несколько раз по просьбе клиента он устанавливал датчик. Но он делает это только по инструкции!
Читайте инструкцию по эксплуатации!
Советник по коммуникации Спасательного департамента Берит Хелена Ламп подчеркнула, что все устройства разные, поэтому следует руководствоваться инструкцией по эксплуатации. «Только в этом случае конкретный датчик будет работать корректно и своевременно сообщит об опасности», – сказала она.
Датчик угарного газа – электронный прибор, и даже если установить его согласно инструкции, в какой-то момент он может сломаться. «Поэтому лучше иметь дома умный датчик, который сам передает информацию. Локальный дымовой датчик бесполезен, если вы ушли в магазин или косите траву во дворе. От него будет польза, только когда дома кто-то есть. При этом умный датчик поможет, даже если дома никого нет, и сам сообщит, если у него сядет аккумулятор или возникнет какая-то другая неисправность», – объяснил директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.
заведующий кафедрой маркетинга экономического факультета Тартуского университета Андрес Куузик отметил, что датчики в домах установлены по-разному. Есть дома, где датчики установлены правильно и где следят, чтобы их срок службы не истек. «К сожалению, есть и такие дома, в которых датчиков нет вообще, срок службы датчика истек несколько лет назад или же датчик хранится на шкафу или в каком-нибудь другом месте, где он не может выполнять свою работу», – рассказал Куузик. В этом случае датчик точно не спасет никому жизнь.
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