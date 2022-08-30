17 августа в салоне автобуса компании Flixbus, которая работает и в Эстонии, родился ребенок.
В автобусе родился ребенок: компания обещает ему бесплатный проезд до 18 лет
В автобусе родился ребенок: компания обещает ему бесплатный проезд до 18 лет
Автобусная компания написала в своем посте в Facebook, что по дороге из Парижа в Варшаву на свет появился новый человек. Автобус добрался до города Познань на западе Польши, когда мальчик уже родился. Ситуация была напряженной, но с помощью водителя автобуса и попутчиков пассажирка благополучно произвела младенца на свет. Приехавшая скорая помощь увезла новоиспеченную мать с ребенком в больницу. Оба были в порядке.
Поскольку ребенок родился в автобусе, компания решила предоставить ему бесплатный проездной билет на автобусы и поезда Flixbus вплоть до его 18-летия.
В истории компании это третий рожденный в салоне автобуса ребенок.
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