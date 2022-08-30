Министр культуры Пирет Хартман (Социал-демократическая партия) считает досадным, что заседания Нарвского горсобрания проходят на русском языке. По ее словам, государство могло бы поддержать членов горсобрания и кандидатов с помощью курсов эстонского языка.
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Министр культуры: не говорящих по-эстонски депутатов Нарвского горсобрания нужно отправить на языковые курсы
Министр культуры: не говорящих по-эстонски депутатов Нарвского горсобрания нужно отправить на языковые курсы
«Очень жаль, что заседания горсобрания проходят на русском языке. Закон об организации местного самоуправления предусматривает, что они должны проводиться на государственном языке», – говорит министр культуры.
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