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Министр культуры: не говорящих по-эстонски депутатов Нарвского горсобрания нужно отправить на языковые курсы

Лоора-Элизабет Ломп
Министр культуры: не говорящих по-эстонски депутатов Нарвского горсобрания нужно отправить на языковые курсы
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Министр культуры Пирет Хартман.
Министр культуры Пирет Хартман. Фото: Kermo Benrot

Министр культуры Пирет Хартман (Социал-демократическая партия) считает досадным, что заседания Нарвского горсобрания проходят на русском языке. По ее словам, государство могло бы поддержать членов горсобрания и кандидатов с помощью курсов эстонского языка.

«Очень жаль, что заседания горсобрания проходят на русском языке. Закон об организации местного самоуправления предусматривает, что они должны проводиться на государственном языке», – говорит министр культуры.

«На мой взгляд, до выборов кандидаты должны подтвердить свое желание работать на эстонском языке. Такое условие можно установить в Законе о выборах в органы местного самоуправления», – сказала Хартман. Она добавила, что государство может со своей стороны поддержать членов горсобрания и кандидатов и предложить им курсы эстонского языка.

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