Министр культуры: не говорящих по-эстонски депутатов Нарвского горсобрания нужно отправить на языковые курсы

«Очень жаль, что заседания горсобрания проходят на русском языке. Закон об организации местного самоуправления предусматривает, что они должны проводиться на государственном языке», – говорит министр культуры.

«На мой взгляд, до выборов кандидаты должны подтвердить свое желание работать на эстонском языке. Такое условие можно установить в Законе о выборах в органы местного самоуправления», – сказала Хартман. Она добавила, что государство может со своей стороны поддержать членов горсобрания и кандидатов и предложить им курсы эстонского языка.