График ⟩ Завтра электроэнергия в Эстонии подешевеет

До шести часов электричество будет стоить менее 2,5 центов. Дороже всего электроэнергия завтра будет с 9 до 10 утра – 70,4 цента.

В Финляндии электричество будет стоить так же, как и в Эстонии. В Латвии электроэнергия обойдется завтра в среднем в 56,5 цента, а в Литве – в 63,7 цента.

В июле этого года средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 233,21 евро за мегаватт-час, что более чем вдвое выше, чем в июле 2021 года, когда средняя месячная цена составила 83,78 евро за мегаватт-час. Средняя биржевая цена в июле была также на 34,2 процента выше, чем в июне, когда она составила 173,83 евро за мегаватт-час.

Последний дневной ценовой рекорд был достигнут 17 августа, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро. Это на 36,2 процента выше предыдущего дневного рекорда в 500,61 евро, достигнутого 8 августа этого года. Еще более ранний ценовой рекорд был зафиксирован 7 декабря и составил 469,03 евро.