На сегодняшнем судебном заседании по делу Майлис Репс первым дал показания вице-канцлер по административным вопросам Министерства образования и науки Пярт-Эо Раннап.
Для подписчиков
Вице-канцлер: в министерстве знали, что водители Репс недовольны
Вице-канцлер: в министерстве знали, что водители Репс недовольны
Раннапа спросили о расходах в 360 евро на ночевку Майлис Репс во время Rally Estonia в отеле Pallas в Тарту в сентябре 2020 года. Репс передала счет за гостиницу в министерство, но позже, когда разразился скандал, попросила финансовый отдел министерства вычесть эту сумму из ее зарплаты.