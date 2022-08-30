Вице-канцлер: в министерстве знали, что водители Репс недовольны

Раннапа спросили о расходах в 360 евро на ночевку Майлис Репс во время Rally Estonia в отеле Pallas в Тарту в сентябре 2020 года. Репс передала счет за гостиницу в министерство, но позже, когда разразился скандал, попросила финансовый отдел министерства вычесть эту сумму из ее зарплаты.