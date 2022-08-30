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Вице-канцлер: в министерстве знали, что водители Репс недовольны

Мейнхард Пулк
, журналист
Вице-канцлер: в министерстве знали, что водители Репс недовольны
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Майлис Репс в Харьюском уездном суде.
Майлис Репс в Харьюском уездном суде. Фото: Madis Veltman

На сегодняшнем судебном заседании по делу Майлис Репс первым дал показания вице-канцлер по административным вопросам Министерства образования и науки Пярт-Эо Раннап.

Раннапа спросили о расходах в 360 евро на ночевку Майлис Репс во время Rally Estonia в отеле Pallas в Тарту в сентябре 2020 года. Репс передала счет за гостиницу в министерство, но позже, когда разразился скандал, попросила финансовый отдел министерства вычесть эту сумму из ее зарплаты.

Вопросы, связанные с ночевкой на Rally Estonia, дошли до вице-канцлера Раннапа в ноябре, и, насколько ему известно, в финансовом отделе сочли, чтобы эта проблема вполне разрешима.

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