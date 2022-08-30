Дом, который планирует построить в Кассисаба фирма-девелопер Avalon, в первую очередь предназначен для людей, которые хотят жить в районе, где им никогда не будет скучно. Вдобавок и сам дом будет необычным.
В центре Таллинна построят необычный жилой дом
Четырехэтажный дом на 14 квартир строится на Луйзе,13 — в районе, который соседствует с самобытным историческим Кассисаба, торжественным Тынисмяги, праздничным Старым городом и практичным Кристийне.
Любители архитектуры и культуры могут проводить время в театрах и на выставках Старого города, любители развлечений могут так же быстро найти дорогу в кафе и бары в центре.
«Поскольку все необходимое для жизни находится всего в нескольких минутах ходьбы, дом на Луйзе — идеальное место для семей с детьми. В непосредственной близости расположены детский сад «Эндла» и гимназия Якоба Вестхольма, магазины, кафе, салоны красоты и автобусные остановки, а также многочисленные парки, подходящие для прогулок с детьми и животными», — сказал исполнительный директор Avalon Ахти Кийли.
«Здесь все под рукой, и машина практически не нужна. Но если вы все же являетесь обладателем четырех- или двухколесного транспорта, для него предназначен подземный гараж», — добавил Кийли.
Привлекательный фасад дома сочетается с соседними деревянными и каменными постройками и поддерживает ярко выраженную самобытность Кассисаба. Фасад облицован темным деревом и светлым камнем жемчужного оттенка.
Также, по словам Кийли, архитекторы позаботились и о звукоизоляции, а также не забыли о том, что в условиях интенсивного транспортного потока на улице Луйзе, фасад придется довольно часто чистить.
В новом доме будет тринадцать двух- и трехкомнатных квартир площадью 38,2 - 68,9 м2 и одна четырехкомнатная квартира площадью 108,7 м2. Квартиры будут сданы к концу 2023 года.