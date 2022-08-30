В центре Таллинна построят необычный жилой дом

Четырехэтажный дом на 14 квартир строится на Луйзе,13 — в районе, который соседствует с самобытным историческим Кассисаба, торжественным Тынисмяги, праздничным Старым городом и практичным Кристийне.

Любители архитектуры и культуры могут проводить время в театрах и на выставках Старого города, любители развлечений могут так же быстро найти дорогу в кафе и бары в центре.

«Поскольку все необходимое для жизни находится всего в нескольких минутах ходьбы, дом на Луйзе — идеальное место для семей с детьми. В непосредственной близости расположены детский сад «Эндла» и гимназия Якоба Вестхольма, магазины, кафе, салоны красоты и автобусные остановки, а также многочисленные парки, подходящие для прогулок с детьми и животными», — сказал исполнительный директор Avalon Ахти Кийли.

Фото: Avalon

«Здесь все под рукой, и машина практически не нужна. Но если вы все же являетесь обладателем четырех- или двухколесного транспорта, для него предназначен подземный гараж», — добавил Кийли.

Привлекательный фасад дома сочетается с соседними деревянными и каменными постройками и поддерживает ярко выраженную самобытность Кассисаба. Фасад облицован темным деревом и светлым камнем жемчужного оттенка.

Фото: Avalon

Также, по словам Кийли, архитекторы позаботились и о звукоизоляции, а также не забыли о том, что в условиях интенсивного транспортного потока на улице Луйзе, фасад придется довольно часто чистить.