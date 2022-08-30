Председатель Партии правых: поддерживаешь Путина? Чемодан, вокзал, Россия!

– Так кто должен найти? Например, у нас есть уже ставший знаменитостью человек, который звал сюда Путина с его армией. Его за это оштрафовали. Что делать с такими людьми? Вероятно, он всю жизнь прожил в Эстонии, может быть, он даже родился в Эстонии. Мы не можем депортировать его. Или можем?

– Да, можем, конечно! Если российские граждане активно выражают свои чувства к государству-агрессору, то они должны быть высланы из страны.

– А если у него здесь есть дом и семья, а в России у него ничего нет?

– Если его больше устраивает российское общество, то его надо депортировать в Россию. Если человек не хочет быть членом этого общества, мы не можем заставить его быть здесь, быть членом этого общества. Если он хочет быть членом общества другой страны, он должен начать свою жизнь там и забрать с собой свою семью. Я также в целом поддерживал идею, что если человек совершает преступления против эстонского государства, он должен быть депортирован. Пусть он ищет новые возможности для себя и своей семьи в России, ведь он делает свой выбор добровольно.

– У нас также довольно много граждан России, которые имеют право голоса на местных выборах. Следует ли отнять у них это право?