Руководитель недавно созданной Партии правых Лавли Перлинг рассказала Rus.Postimees об интеграционной политике партии.
Председатель Партии правых: поддерживаешь Путина? Чемодан, вокзал, Россия!
– Вы сказали, что усилия Партии правых направлены на то, чтобы сделать Эстонию лучшим местом для эстонцев, а также для тех, кто разделяет эстонские ценности и говорит на этом языке. У нас в стране живут очень разные жители, и они в ближайшие годы никуда не денутся. Например, в Нарве или Силламяэ живет старушка. Она не говорит по-эстонски, до сих пор смотрит российские каналы и не особо проэстонски настроена. Но она живет здесь уже очень давно и другого дома у нее нет. Что правые собираются делать с таким человеком?
– Нужно поддерживать желание людей все-таки выучить язык. Во-вторых, хорошо, если человек будет использовать информационное пространство Эстонии и западного мира для получения информации. Эти два шага были бы первоочередными.
– Но при помощи каких мер это можно сделать, особенно если речь о пожилых людях? Как, например, убедить людей смотреть ETV+ вместо российских телеканалов?
– ETV+ должен тоже вести активную маркетинговую работу среди русскоязычных людей. Язык и общий дух – основа всего, поэтому мы считаем, что Эстония должна быть лучшим местом для жизни эстонцев. Язык является частью нашей идентичности, но это и наша общая земля. Те люди, которые разделяют представление о том, что язык и общий дух важны, должны выучить язык. Люди понемногу учат, кому-то нужно больше времени, кому-то меньше. Тем, кому эти принципы не нравятся, не нравится эстонский язык, «эстонскость», не нравится западное общество, надо искать другое место жительства.
– Так кто должен найти? Например, у нас есть уже ставший знаменитостью человек, который звал сюда Путина с его армией. Его за это оштрафовали. Что делать с такими людьми? Вероятно, он всю жизнь прожил в Эстонии, может быть, он даже родился в Эстонии. Мы не можем депортировать его. Или можем?
– Да, можем, конечно! Если российские граждане активно выражают свои чувства к государству-агрессору, то они должны быть высланы из страны.
– А если у него здесь есть дом и семья, а в России у него ничего нет?
– Если его больше устраивает российское общество, то его надо депортировать в Россию. Если человек не хочет быть членом этого общества, мы не можем заставить его быть здесь, быть членом этого общества. Если он хочет быть членом общества другой страны, он должен начать свою жизнь там и забрать с собой свою семью. Я также в целом поддерживал идею, что если человек совершает преступления против эстонского государства, он должен быть депортирован. Пусть он ищет новые возможности для себя и своей семьи в России, ведь он делает свой выбор добровольно.
– У нас также довольно много граждан России, которые имеют право голоса на местных выборах. Следует ли отнять у них это право?
– Я думаю, что сейчас, когда Россия напала на свободную страну, а Эстония граничит с этой страной-агрессором, граждане страны-агрессора должны быть лишены права голоса. Разумеется, это не касается всех граждан третьих стран. У нас есть есть очень лояльные граждане США, Великобритании и Швейцарии, которые поддерживают Эстонию. Конечно, если они живут здесь на основании долгосрочного вида на жительство, у них должно быть право голоса на муниципальных выборах.
– А что делать людям с серыми паспортами?
– Эти люди всегда могут сдать экзамен по эстонскому языку и получить гражданство. Нужно приложить усилия, все возможности же есть. У нас очень много языковых курсов. Людям нужно напоминать, что они могут получить гражданство, с ними нужно об этом разговаривать. Я два года жила в Ида-Вирумаа, и мне там очень нравилось: там замечательные люди, чудесная природа. Ида-Вирумаа - очень красивая часть Эстонии и это наш общий дом. Он общий у нас с людьми, чей родной язык - не эстонский. Есть множество очень милых людей, которые любят Эстонию и пытаются учить эстонский язык. Но если человек действует против эстонского государства, то оно вынуждено защищаться.
– Иногда человек живет как живет. Он не действует против эстонского государства, просто у него серый паспорт и он не знает эстонского языка. Так лишать его прав или нет?
– Для начала нужно лишить права голоса граждан России, а следующим шагом может быть пересмотр прав тех, кто не смог определиться, в каком пространстве им жить: в Эстонии или в российском информационном пространстве.
– Сейчас в Эстонии довольно много граждан России и Украины, недавно приехавших сюда из-за войны. Если они захотят остаться здесь, смогут ли они когда-нибудь получить эстонское гражданство?
– Военные беженцы имеют права беженцев, следующие из всевозможных международных конвенций. Если они захотят остаться и получить гражданство, то тут мы возвращаемся к общей схеме: экзамен по эстонскому языку и получение гражданства Эстонии. Тот же принцип распространяется и на граждан России. Берите, сдавайте экзамен и становитесь гражданами эстонского государства, не будьте гражданами страны-агрессора.
– Как вы относитесь к предложению о запрете выдачи виз россиянам?
– Я бы оставила возможности для тех, кто не является сторонником Кремля. У нас маленькая страна, мы высокоразвиты в плане информационных технологий, то есть у нас есть много возможностей для анализа данных. Если к нам приехали таланты, которые против путинского режима и они хотят здесь работать, я бы дала им эту возможность. Но в целом Партия правых поддерживает запрет на выдачу виз. Просто если есть «черный список», то нужен и «белый список». Мы как государство можем оставить за собой право делать исключение для противников путинского режима. Россияне все-таки должны понимать, что их общество нуждается в переменах и «Русскому миру» не место в современном мире.
– Каково общее видение интеграционной политики Партии правых?
– Очень сильная интеграция: эстоноязычный детский сад с самого начала, полный и быстрый переход в эстоноязычную школу. Все начинается с системы образования.
– Коалиция этим уже занимается, но если нет учителей, например, то их нет...
– Мы должны решить, что если мы перейдем на эстоноязычную систему образования, это, безусловно, полностью изменит всю школьную систему. И у образования есть свои серьезные проблемы: как сделать профессию учителя более привлекательной, как найти молодых людей, желающих стать учителями? Это проблемы, которые не различаются в эстонской и в русскоязычной школе, но для русскоязычной школы в сегодняшней Эстонии просто нет места.