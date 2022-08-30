Галерея ⟩ Аккумулятор взятого напрокат велосипеда взорвался во время движения

Поездка на взятом напрокат электровелосипеде длилась несколько минут, когда на улице Кюйни у универмага из-под рамы велосипеда начал валить белый дым. «Когда я это увидел, я сразу же слез с велосипеда, и через некоторое время раздался хлопок», – рассказывает ехавший на велосипеде студент.

Спасатели прибыли на место через несколько минут и потушили дымящийся велосипед. «Очевидно, литиевый аккумулятор по какой-то причине пришел в негодность, а затем загорелся», – рассказал Tartu Postimees один из спасателей, работавших на месте происшествия. Он добавил, что о подобных инцидентах с электровелосипедами раньше не слышал. «Похожий инцидент был с одним самокатом, но я никогда не видел, чтобы велосипеды так загорались», – уточнил он.

Глава транспортного отдела мэрии Тарту Роман Меэкса не пожелал комментировать инцидент, поскольку еще не успел узнать обстоятельства случившегося. Однако он признал, что подобный случай уже происходил в Тарту. «Это было некоторое время назад, когда в одном из велосипедов произошло короткое замыкание и он тоже начал дымиться», – сказал он.

По словам Меэкса, велосипедные аккумуляторы окружает прочная алюминиевая рама, которая защищает водителя в случае выхода аккумулятора из строя. «Аккумулятор должен быть достаточно хорошо защищен, чтобы не нанести травм велосипедисту. Кроме того, мы проверяем аккумуляторы не реже раза в год», – уточнил он.

Меэкса говорит, что город разработает экстренный план проверки аккумуляторов всех велосипедов, но точный график он пока не может сообщить, поскольку инцидент только что произошел.

Взорвавшийся велосипед находится в прокате с 8 июня 2019 года, т. е. с начала проката велосипедов в Тарту. Пробег велосипеда составил около 10 000 километров, на нем стоял оригинальный аккумулятор производителя.