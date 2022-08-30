Мартин Эхала ⟩ Пора отказаться от устаревшей привилегии

Одним из ключевых вопросов здесь является право голоса лиц без гражданства и лиц с гражданством другого государства на местных выборах, которое предоставляется Конституцией Эстонии. Лишение права голоса уменьшило бы влияние граждан агрессивной соседней страны на жизнь Эстонии и, помимо прочего, стало бы четким сигналом для всех, кто еще не понял, что постсоветская эпоха закончилась. Критики возражают, потому что, как утверждается, нельзя лишать людей уже существующих прав. Однако этот здравый подход не применим в тех случаях, когда социальный контекст, в котором права были предоставлены и реализованы, изменился.

В случае с правом голоса на выборах в местное самоуправление явно произошло изменение контекста. Когда создатели конституции приняли такое решение 30 лет назад, за этим стояли как практические соображения, так и изрядная доля доброй воли в поддержку интеграции.

Но после прихода к власти Путина контекст стал меняться. Российское государство усиленно активизировало политику соотечественников, в результате чего в этом столетии пошло на спад число ходатайствующих о получении эстонского гражданства среди неграждан, а число людей, принявших российское гражданство, увеличилось.

Эстонское государство – это не какая-то беглая постсоветская провинция на глиняных ногах, которая существует только потому, что мы просто воздерживались от того, чтобы наступать на мозоль бывшим «хозяевам».