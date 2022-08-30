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Мартин Эхала ⟩ Пора отказаться от устаревшей привилегии

Мартин Эхала
Пора отказаться от устаревшей привилегии
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Мартин Эхала, глава редакции мнений Postimees.
Мартин Эхала, глава редакции мнений Postimees. Фото: Konstantin Sednev
  • ​Лишение права голоса уменьшило бы влияние граждан агрессивной соседней страны на жизнь Эстонии
  • Мы пытались сделать хорошую мину при плохой игре, но российская агрессия уже не позволяет этого
  • В истории есть моменты, когда нужно проявить прямолинейность и решительность, нынешний – один из них

Война в Украине ознаменовала четкий и однозначный конец постсоветской эпохи. Об этом свидетельствует хотя бы решительность при ликвидации советских памятников. Такая же решительность нужна в языковой и интеграционной политике, раз в Эстонии до сих пор еще живут носители духа той эпохи, пишет редактор отдела мнений Мартин Эхала.

Одним из ключевых вопросов здесь является право голоса лиц без гражданства и лиц с гражданством другого государства на местных выборах, которое предоставляется Конституцией Эстонии. Лишение права голоса уменьшило бы влияние граждан агрессивной соседней страны на жизнь Эстонии и, помимо прочего, стало бы четким сигналом для всех, кто еще не понял, что постсоветская эпоха закончилась. Критики возражают, потому что, как утверждается, нельзя лишать людей уже существующих прав. Однако этот здравый подход не применим в тех случаях, когда социальный контекст, в котором права были предоставлены и реализованы, изменился.

В случае с правом голоса на выборах в местное самоуправление явно произошло изменение контекста. Когда создатели конституции приняли такое решение 30 лет назад, за этим стояли как практические соображения, так и изрядная доля доброй воли в поддержку интеграции.

Но после прихода к власти Путина контекст стал меняться. Российское государство усиленно активизировало политику соотечественников, в результате чего в этом столетии пошло на спад число ходатайствующих о получении эстонского гражданства среди неграждан, а число людей, принявших российское гражданство, увеличилось.

Эстонское государство – это не какая-то беглая постсоветская провинция на глиняных ногах, которая существует только потому, что мы просто воздерживались от того, чтобы наступать на мозоль бывшим «хозяевам».

Это показало, что добрая воля Эстонии утратила свою побуждающую силу. Несмотря на это, мы все же попытались делать хорошую мину при плохой игре. Но разразившаяся в этом году российская агрессия этого уже не позволяет. Время, когда можно было удобно не обращать внимания, кто кому лоялен и какие ценности ими разделяются, прошло. Также как и время политики невмешательства в интеграцию.

Избирательное право неграждан, которое до этого могло казаться правом, в изменившихся обстоятельствах оказалось неоправданной привилегией.

Да, конституцию не следовало бы менять на основании охвативших нас эмоций. Но серьезные перемены последних нескольких десятилетий указывают на то, что время поправки о предоставлении избирательного права негражданам прошло. Эстонское государство – это не какая-то беглая постсоветская провинция на глиняных ногах, которая существует только потому, что мы просто воздерживались от того, чтобы наступать на мозоль бывшим «хозяевам».

Для внесения этого изменения необходим широкий политический консенсус, поскольку для внесения изменений в конституцию в срочном порядке требуется большинство, составляющее четыре пятых голосов Рийгикогу, и большинство в две трети для принятия такой поправки. Этот консенсус должен быть сформирован до следующих выборов в Рийгикогу.

В истории бывают моменты, когда приходится проявлять прямолинейность и решительность. И нынешний – один из них.

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