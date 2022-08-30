После того как боксер Александр Усик победил Энтони Джошуа в титульном поединке, Тайсон Фьюри объявил, что вернется на ринг для поединка с украинцем. Теперь Фьюри по прозвищу Цыганский король пообещал, что титульный бой будет окончен в четвертом раунде нокаутом.
Самоуверенный Фьюри: «Я нокаутирую Усика в четвертом раунде»
Хотя поединок Усика и Фьюри не подтвержден, последний совершенно уверен, что он состоится. Фьюри, выигравший 32 из 33 поединков в своей карьере, и один раз закончивший ничьей, считает, что у Усика не может быть и шанса против него. «Я уверен, что нокаутирую его за четыре раунда, потому что так сказал Цыганский король», – бахвалился Фьюри в Instagram, сообщает Marca.
После того как Усик сохранил за собой пояса WBO, WBA и IBF, стало ясно, что его бой с Фьюри неизбежен. Изначально рассчитывали, что договоренность о времени и месте проведения матча будет достигнута к первому дню сентября, но этого, видимо, пока не случится.
Предполагается, что матч, скорее всего, состоится в феврале в Саудовской Аравии, где выходили на ринг и Усик с Джошуа. В то же время Лас-Вегас, Великобритания, Катар или Объединенные Арабские Эмираты также были готовы выступить принимающей стороной.