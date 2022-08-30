Вт, 30.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Самоуверенный Фьюри: «Я нокаутирую Усика в четвертом раунде»

rus.postimees.ee
Самоуверенный Фьюри: «Я нокаутирую Усика в четвертом раунде»
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Тайсон Фьюри в апрельском матче за титул WBC в супертяжелом весе, где он победил Диллиана Уайта нокаутом в шестом раунде.
Тайсон Фьюри в апрельском матче за титул WBC в супертяжелом весе, где он победил Диллиана Уайта нокаутом в шестом раунде. Фото: Adrian Dennis

​После того как боксер Александр Усик победил Энтони Джошуа в титульном поединке, Тайсон Фьюри объявил, что вернется на ринг для поединка с украинцем. Теперь Фьюри по прозвищу Цыганский король пообещал, что титульный бой будет окончен в четвертом раунде нокаутом.

Хотя поединок Усика и Фьюри не подтвержден, последний совершенно уверен, что он состоится. Фьюри, выигравший 32 из 33 поединков в своей карьере, и один раз закончивший ничьей, считает, что у Усика не может быть и шанса против него. «Я уверен, что нокаутирую его за четыре раунда, потому что так сказал Цыганский король», – бахвалился Фьюри в Instagram, сообщает Marca.

После того как Усик сохранил за собой пояса WBO, WBA и IBF, стало ясно, что его бой с Фьюри неизбежен. Изначально рассчитывали, что договоренность о времени и месте проведения матча будет достигнута к первому дню сентября, но этого, видимо, пока не случится.

Предполагается, что матч, скорее всего, состоится в феврале в Саудовской Аравии, где выходили на ринг и Усик с Джошуа. В то же время Лас-Вегас, Великобритания, Катар или Объединенные Арабские Эмираты также были готовы выступить принимающей стороной.

Ключевые слова
Наверх