Самоуверенный Фьюри: «Я нокаутирую Усика в четвертом раунде»

Хотя поединок Усика и Фьюри не подтвержден, последний совершенно уверен, что он состоится. Фьюри, выигравший 32 из 33 поединков в своей карьере, и один раз закончивший ничьей, считает, что у Усика не может быть и шанса против него. «Я уверен, что нокаутирую его за четыре раунда, потому что так сказал Цыганский король», – бахвалился Фьюри в Instagram, сообщает Marca.

После того как Усик сохранил за собой пояса WBO, WBA и IBF, стало ясно, что его бой с Фьюри неизбежен. Изначально рассчитывали, что договоренность о времени и месте проведения матча будет достигнута к первому дню сентября, но этого, видимо, пока не случится.