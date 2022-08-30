Председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме, заявил в программе Vikerraadio «Uudis+», что никогда в истории Эстонии не было такой большой иммиграции, как сейчас – правительство премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ) хочет, чтобы украинцы были здесь и до сих пор ввозит их в Эстонию целыми автобусами.
Мартин Хельме: правительство Каллас хочет, чтобы здесь было как можно больше украинцев, и привозит их сюда автобусами
«Такой большой иммиграции, такого массового притока людей иностранного происхождения в Эстонию никогда не было», – сказал Хельме в радиопередаче. Он отметил, что с марта в Эстонию прибыло около 90 тысяч человек, большинство из которых говорит по-русски.
Он подчеркнул, что государство само не знает, сколько военных беженцев в Эстонии, оно знает только, сколько из них зарегистрировалось и получило вид на жительство. «Это чувствуется на улице, не только Таллинн стал русскоязычным, но и Пярну, и Тарту, и Курессааре», – описал Хельме.
«В России проживает 130 миллионов человек, в Украине – более 40 миллионов… Эстония – абсолютный рекордсмен по соотношению численности населения. Сколько человек приехало из Украины?» – сказал Хельме. Он добавил, что население Эстонии увеличилось на 4-5%: «Даже в Чехии эти цифры не такие большие. И это была политика нашего собственного правительства».
«Пусть помощь будет посильной»
«Когда в 2015 году в Европе был иммиграционный кризис, в Германию прибыло менее одного процента мигрантов. И произошел огромный социальный взрыв! Правительство Каи Каллас хотело, чтобы здесь было как можно больше украинцев, и будет продолжать их сюда возить, автобусы ходят», – продолжил он.
«Главный вопрос не в том, миллион нас здесь или десять, вопрос в том, являемся ли мы здесь народом-хозяином», – сказал глава EKRE. «За полгода соотношение эстонского и неэстонского населения упало до того уровня, который был в конце советской оккупации. Здесь надо бить тревогу».
Хельме отметил, что в Эстонии все поддерживают украинцев и хотят, чтобы страна добилась успеха в войне. «Но если мы поможем Украине остаться без населения, мы нанесем ей вред, а не пользу. Помощь должна быть посильной. Эстония в абсолютном топе, она была самой щедрой: в поставке оружия, в гуманитарной помощи, в приеме беженцев», – перечислил он.
«Пусть эстонское правительство возьмет на себя ответственность за свой народ»
По его словам, это психологический вывих: мы должны кому-то что-то доказывать и делаем это за счет своих людей. «Я за то, чтобы помогать Украине другими способами, – пояснил Хельме. – Украина – страна в семь раз больше Эстонии, на небольшой части территории Украины ведутся активные боевые действия. Если мы хотим помочь украинским беженцам, мы должны помочь им переселиться внутри своей страны», – предложил он.
По словам председателя EKRE, Эстония не несет ответственности за обеспечение безопасной и хорошей жизни каждой украинской семьи. «Правительство и политики Эстонии несут ответственность за то, чтобы жители Эстонии жили хорошей и безопасной жизнью. В своей собственной стране наша нация в меньшинстве. Хорошая украинская семья способствует тому, что мы как нация остаемся в меньшинстве у себя на родине», – говорит Хельме.
«Я не хочу жить в стране, где я не могу говорить на родном языке. Я отказываюсь! – сказал Хельме. – Любой человек, который хочет доказать всем, какой он хороший, какое у него доброе сердце, если он при этом разрушает свой собственный дом, – нехороший человек».