Мартин Хельме: правительство Каллас хочет, чтобы здесь было как можно больше украинцев, и привозит их сюда автобусами

«Такой большой иммиграции, такого массового притока людей иностранного происхождения в Эстонию никогда не было», – сказал Хельме в радиопередаче. Он отметил, что с марта в Эстонию прибыло около 90 тысяч человек, большинство из которых говорит по-русски.

Он подчеркнул, что государство само не знает, сколько военных беженцев в Эстонии, оно знает только, сколько из них зарегистрировалось и получило вид на жительство. «Это чувствуется на улице, не только Таллинн стал русскоязычным, но и Пярну, и Тарту, и Курессааре», – описал Хельме.

«В России проживает 130 миллионов человек, в Украине – более 40 миллионов… Эстония – абсолютный рекордсмен по соотношению численности населения. Сколько человек приехало из Украины?» – сказал Хельме. Он добавил, что население Эстонии увеличилось на 4-5%: «Даже в Чехии эти цифры не такие большие. И это была политика нашего собственного правительства».

«Пусть помощь будет посильной»

«Когда в 2015 году в Европе был иммиграционный кризис, в Германию прибыло менее одного процента мигрантов. И произошел огромный социальный взрыв! Правительство Каи Каллас хотело, чтобы здесь было как можно больше украинцев, и будет продолжать их сюда возить, автобусы ходят», – продолжил он.