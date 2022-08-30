Вт, 30.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Фото и видео ⟩ Новое здание школы затопило из-за дождя

rus.postimees.ee
Новое здание школы затопило из-за дождя
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Paide Hillar Hanssoo põhikool vihmavesi
Paide Hillar Hanssoo põhikool vihmavesi Фото: Kristo Kivisoo/ Järva Teataja

Сегодня снова был тот день, когда работники школы, открывшейся всего три года назад, смогли продемонстрировать свои навыки уборки и умение пользоваться ведрами. Причина – шел дождь и вода просочилась через крышу.

В школе протекающие через крышу дождь и растаявший снег вызывали проблемы с момента завершения строительства школьного здания.

В феврале этого года родители пожаловались на то, что во время оттепели в классах снова появились ведра, поскольку из-под кровельных конструкций капала вода.

Главный специалист по строительству и надзору горуправы Марек Каск, который тогда отправился в школу посмотреть на протечки, сказал, что городская управа знает о проблемах и собирает информацию о недочетах, чтобы обсудить со строителем, как, наконец, сделать здание устойчивым к атмосферным осадкам.

Ключевые слова
Наверх