Фото и видео ⟩ Новое здание школы затопило из-за дождя

В феврале этого года родители пожаловались на то, что во время оттепели в классах снова появились ведра, поскольку из-под кровельных конструкций капала вода.

Главный специалист по строительству и надзору горуправы Марек Каск, который тогда отправился в школу посмотреть на протечки, сказал, что городская управа знает о проблемах и собирает информацию о недочетах, чтобы обсудить со строителем, как, наконец, сделать здание устойчивым к атмосферным осадкам.