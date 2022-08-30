Сегодня снова был тот день, когда работники школы, открывшейся всего три года назад, смогли продемонстрировать свои навыки уборки и умение пользоваться ведрами. Причина – шел дождь и вода просочилась через крышу.
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Фото и видео ⟩ Новое здание школы затопило из-за дождя
Новое здание школы затопило из-за дождя
В школе протекающие через крышу дождь и растаявший снег вызывали проблемы с момента завершения строительства школьного здания.
В феврале этого года родители пожаловались на то, что во время оттепели в классах снова появились ведра, поскольку из-под кровельных конструкций капала вода.