Ханно Певкур: Эстония поддерживает создание миссии ЕС по обучению украинских военных

Как передала BNS пресс-служба Министерства обороны, Эстония уже на протяжении определенного времени оказывала и продолжит оказывать украинским военным помощь в обучении личного состава. «Мы готовы продолжить эту помощь и в рамках новой миссии. Важно, чтобы эта помощь дополнила военную помощь Украине и велась бы одновременно с другими мерами поддержки по обучению», - подчеркнул министр обороны Певкур.

Участники совещания министров обороны в Праге обсудили в основном продолжение оказания помощи Украине и увеличение обороноспособности стран-членов ЕС.

«Всесторонняя поддержка Украины была и остается приоритетом до тех пор, пока в ней нуждается украинская сторона. Мы должны помогать Украине столько, сколько в этом будет необходимость — и как можно быстрее», - сказал Певкур, подчеркнув важность долгосрочной поддержки с помощью резервов Европейского фонда мира.

22 марта 2021 года Европейский совет создал Европейский фонд мира (EPF) с бюджетом около 5 млрд евро на период 2021-2027 годов. Фонд финансируется за счет взносов стран-членов ЕС. Цель EPF – повысить способность ЕС предотвращать конфликты, поддерживать мир и укреплять международную стабильность и безопасность. Благодаря фонду, ЕС сможет лучше помогать странам-партнерам, поддерживать их мирные операции или повышать возможности их вооруженных сил для обеспечения безопасности на территориях государств.

Из средств фонда 2,5 млрд евро отведены на сохранение обороноспособности стран ЕС и на восстановление их собственных запасов после оказания помощи Украине. Решено выделить первый пакет такой помощи странам ЕС объемом 500 млн евро, из них 135 млн евро получит Эстония.