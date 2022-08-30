Министр обороны Эстонии Ханно Певкур во вторник на состоявшейся в Праге неофициальной встрече министров обороны стран ЕС поддержал предложение о создании военной миссии по обучению военнослужащих Украины. С соответствующим предложением выступила внешнеполитическая служба ЕС.
Ханно Певкур: Эстония поддерживает создание миссии ЕС по обучению украинских военных
Как передала BNS пресс-служба Министерства обороны, Эстония уже на протяжении определенного времени оказывала и продолжит оказывать украинским военным помощь в обучении личного состава. «Мы готовы продолжить эту помощь и в рамках новой миссии. Важно, чтобы эта помощь дополнила военную помощь Украине и велась бы одновременно с другими мерами поддержки по обучению», - подчеркнул министр обороны Певкур.
Участники совещания министров обороны в Праге обсудили в основном продолжение оказания помощи Украине и увеличение обороноспособности стран-членов ЕС.
«Всесторонняя поддержка Украины была и остается приоритетом до тех пор, пока в ней нуждается украинская сторона. Мы должны помогать Украине столько, сколько в этом будет необходимость — и как можно быстрее», - сказал Певкур, подчеркнув важность долгосрочной поддержки с помощью резервов Европейского фонда мира.
22 марта 2021 года Европейский совет создал Европейский фонд мира (EPF) с бюджетом около 5 млрд евро на период 2021-2027 годов. Фонд финансируется за счет взносов стран-членов ЕС. Цель EPF – повысить способность ЕС предотвращать конфликты, поддерживать мир и укреплять международную стабильность и безопасность. Благодаря фонду, ЕС сможет лучше помогать странам-партнерам, поддерживать их мирные операции или повышать возможности их вооруженных сил для обеспечения безопасности на территориях государств.
Из средств фонда 2,5 млрд евро отведены на сохранение обороноспособности стран ЕС и на восстановление их собственных запасов после оказания помощи Украине. Решено выделить первый пакет такой помощи странам ЕС объемом 500 млн евро, из них 135 млн евро получит Эстония.
Министры обороны ЕС обсудили также предложение Еврокомиссии о поддержании проведения совместных поставок стран ЕС, чтобы общими усилиями восстановить критически важный объем запасов военного характера.