Контавейт о встрече с Уильямс: не уверена, что когда-нибудь еще испытаю что-то подобное

В то время, как первый матч Контавейт состоялся на семнадцатом корте, матч второго раунда, вероятно, будет сыгран на корте немного большего размера, поскольку она встретится с 23-кратной победительницей турниров Большого шлема Уильямс. Если повезет, эстонка сможет отправить на пенсию 40-летнюю Уильямс, ведь та объявила, что турнир в Нью-Йорке, вероятно, станет последним в ее карьере.

«Я просто воспринимаю это как уникальный опыт. Я не уверена, что когда-нибудь снова испытаю нечто подобное», – сказала Контавейт прессе после победы в первом матче.

«Я думаю, что это особенный момент для нее (Уильямс – прим. ред.). Я очень рада играть против нее [на стадионе Артура Эша] ночью, я уверена, что в ее стихии», – добавила Контавейт. К слову, вчера вечером Уильямс одержала свою 107-ю победу на Открытом чемпионате США, обыграв Данку Ковинич (WTA, 80-е место) 6:3, 6:3. Половина этих побед пришлась на матчи, сыгранные в темноте вечера.