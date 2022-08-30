Прошлой ночью Анетт Контавейт (вторая ракетка мира в рейтинге WTA) с победы начала Открытый чемпионат США, последний турнир из серии Большого шлема в этом году, причем она отдала всего три гейма румынке Жаклин Кристиан (WTA, 76-е место). Далее первая ракетка Эстонии встретится с заканчиваюшей свою карьеру Сереной Уильямс (WTA 413). Эстонка взволнована перед матчем.
Контавейт о встрече с Уильямс: не уверена, что когда-нибудь еще испытаю что-то подобное
В то время, как первый матч Контавейт состоялся на семнадцатом корте, матч второго раунда, вероятно, будет сыгран на корте немного большего размера, поскольку она встретится с 23-кратной победительницей турниров Большого шлема Уильямс. Если повезет, эстонка сможет отправить на пенсию 40-летнюю Уильямс, ведь та объявила, что турнир в Нью-Йорке, вероятно, станет последним в ее карьере.
«Я просто воспринимаю это как уникальный опыт. Я не уверена, что когда-нибудь снова испытаю нечто подобное», – сказала Контавейт прессе после победы в первом матче.
«Я думаю, что это особенный момент для нее (Уильямс – прим. ред.). Я очень рада играть против нее [на стадионе Артура Эша] ночью, я уверена, что в ее стихии», – добавила Контавейт. К слову, вчера вечером Уильямс одержала свою 107-ю победу на Открытом чемпионате США, обыграв Данку Ковинич (WTA, 80-е место) 6:3, 6:3. Половина этих побед пришлась на матчи, сыгранные в темноте вечера.
Контавейт никогда не играла с Уильямс, она воодушевлена перед матчем с ней. «Я очень хотела, чтобы она сегодня победила! Я думаю, что атмосфера будет отличной. Я с нетерпением жду этого. Я думаю, что это будет один из тех матчей, подобных которым у меня было не так уж много, когда на меня просто не оказывается никакого давления. Я буду просто получать удовольствие и играть так хорошо, как смогу», – добавила эстонская спортсменка.