Эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Миссия выполнима?

Смогут ли эксперты оценить, с какой стороны идут обстрелы

Ожидается, что миссия МАГАТЭ пробудет на станции с 31 августа по 3 сентября. Как считает Борис Жуйков, очень важно, чтобы деятельность миссии была практически непрерывной.

«Потому что они приедут и услышат или увидят только то, что им сказала та, или иная сторона. При этом обе стороны там (на ЗАЭС. - прим. ред.) будут присутствовать, потому что на станции работает украинский персонал. А ходят по станции вооруженные люди, представляющие РФ. В какой степени они вмешиваются в технический процесс управления станцией – это вопрос, который тоже предстоит выяснить. И задача миссии – не просто посмотреть, что там происходит, а как-то постараться организовать основные мероприятия по обеспечению охраны, безопасности и гарантий. Это должна быть постоянно действующая миссия, иначе толку от нее будет немного», –пояснил он DW.

Смогут ли инспекторы МАГАТЭ также оценить, с какой стороны идут обстрелы АЭС? «Этого я не знаю, но если бы я организовывал эту миссию, то я бы включил в нее каких-то военных специалистов, которые могли бы это сделать и обеспечить, кроме всего прочего, защиту миссии», – говорит Жуйков.

Сможет ли МАГАТЭ оценить масштаб повреждений станции