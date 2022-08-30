Таллиннский окружной суд во вторник оставил без изменений приговор, вынесенный известному деятелю преступного мира Эстонии Ассару Паулусу, осужденному на 10 лет тюрьмы за обнаруженное в собачьей будке, расположенной на принадлежащей ему территории, оружие.
Суд оставил без изменений вынесенный Ассару Паулусу приговор
Окружной суд оставил без изменений приговор, вынесенный Харьюским уездным судом и не удовлетворил поданные защитой апелляции. Суд также не удовлетворил просьбу о замене заключения электронным надзором.
Окружной суд заявил, что решение уездного суда является законным и обоснованным и поэтому должно остаться без изменений.
Харьюский уездный суд 12 апреля приговорил Паулуса, который к тому моменту уже восемь лет находился в тюремном заключении, к новому длительному сроку из-за оружия, найденного в собачьей конуре, расположенной на принадлежащем ему участке недвижимости и обнаруженных там же средств для воспламенения.
Суд приговорил 59-летнего Ассара Паулуса к 10 годам тюремного заключения за преступления, связанные с оружием и взрывчатыми веществами, срок будет отсчитываться от момента истечения ранее вынесенного ему приговора. Таким образом Паулюсу предстоит провести в тюрьме следующие девять лет.
Весной 2020 года под крышей собачьей конуры на участке Ассара Паулуса в волости Раазику Харьюского уезда было обнаружено несколько запрещенных видов оружия и взрывных устройств. Прокурор Кати Рейтсак назвала большой удачей, что ни одно взрывное устройство или их части не взорвались.
Расследование показало, что обнаруженные в больших количествах взрывчатые вещества представляли собой боеприпасы военного назначения, и что боеприпасы были произведены промышленным способом и изготовлены для поражения и уничтожения живой силы и техники противника, включая бронетехнику в бою.
Паулус категорически отрицает, что найденное оружие и взрывные устройства имеют к нему отношение.
До этого Харьюский уездный суд 7 сентября 2016 года приговорил к семи годам тюрьмы обвиненного в руководстве мафиозной группировкой Паулуса, также вынес приговор 10 членам его группировки и двум принадлежащим им фирмам. Все они пошли на соглашение с госпрокурором Андресом Юльвисте.
В ноябре 2016 года Вируский уездный суд признал Паулуса виновным в финансировании Ида-Вируской преступной группировки, сбывавшей наркотики, и приговорил его к шести годам тюрьмы, но признал при этом, что ранее вынесенный приговор Харьюского уездного суда о семи годах лишения свободы покрывает новый приговор.
В октябре 2017 года Харьюский уездный суд вынес решения по делам тех членов группировки Паулуса, которые не пошли на договоренность с прокурором о мере наказания.