Суд оставил без изменений вынесенный Ассару Паулусу приговор

Окружной суд оставил без изменений приговор, вынесенный Харьюским уездным судом и не удовлетворил поданные защитой апелляции. Суд также не удовлетворил просьбу о замене заключения электронным надзором.

Окружной суд заявил, что решение уездного суда является законным и обоснованным и поэтому должно остаться без изменений.

Харьюский уездный суд 12 апреля приговорил Паулуса, который к тому моменту уже восемь лет находился в тюремном заключении, к новому длительному сроку из-за оружия, найденного в собачьей конуре, расположенной на принадлежащем ему участке недвижимости и обнаруженных там же средств для воспламенения.

Суд приговорил 59-летнего Ассара Паулуса к 10 годам тюремного заключения за преступления, связанные с оружием и взрывчатыми веществами, срок будет отсчитываться от момента истечения ранее вынесенного ему приговора. Таким образом Паулюсу предстоит провести в тюрьме следующие девять лет.

Весной 2020 года под крышей собачьей конуры на участке Ассара Паулуса в волости Раазику Харьюского уезда было обнаружено несколько запрещенных видов оружия и взрывных устройств. Прокурор Кати Рейтсак назвала большой удачей, что ни одно взрывное устройство или их части не взорвались.

Расследование показало, что обнаруженные в больших количествах взрывчатые вещества представляли собой боеприпасы военного назначения, и что боеприпасы были произведены промышленным способом и изготовлены для поражения и уничтожения живой силы и техники противника, включая бронетехнику в бою.