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Суд оставил без изменений вынесенный Ассару Паулусу приговор

BNS
Суд оставил без изменений вынесенный Ассару Паулусу приговор
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Ассар Паулус.
Ассар Паулус. Фото: Madis Veltman

Таллиннский окружной суд во вторник оставил без изменений приговор, вынесенный известному деятелю преступного мира Эстонии Ассару Паулусу, осужденному на 10 лет тюрьмы за обнаруженное в собачьей будке, расположенной на принадлежащей ему территории, оружие.

Окружной суд оставил без изменений приговор, вынесенный Харьюским уездным судом и не удовлетворил поданные защитой апелляции. Суд также не удовлетворил просьбу о замене заключения электронным надзором.

Окружной суд заявил, что решение уездного суда является законным и обоснованным и поэтому должно остаться без изменений.

Харьюский уездный суд 12 апреля приговорил Паулуса, который к тому моменту уже восемь лет находился в тюремном заключении, к новому длительному сроку из-за оружия, найденного в собачьей конуре, расположенной на принадлежащем ему участке недвижимости и обнаруженных там же средств для воспламенения.

Суд приговорил 59-летнего Ассара Паулуса к 10 годам тюремного заключения за преступления, связанные с оружием и взрывчатыми веществами, срок будет отсчитываться от момента истечения ранее вынесенного ему приговора. Таким образом Паулюсу предстоит провести в тюрьме следующие девять лет.

Весной 2020 года под крышей собачьей конуры на участке Ассара Паулуса в волости Раазику Харьюского уезда было обнаружено несколько запрещенных видов оружия и взрывных устройств. Прокурор Кати Рейтсак назвала большой удачей, что ни одно взрывное устройство или их части не взорвались.

Расследование показало, что обнаруженные в больших количествах взрывчатые вещества представляли собой боеприпасы военного назначения, и что боеприпасы были произведены промышленным способом и изготовлены для поражения и уничтожения живой силы и техники противника, включая бронетехнику в бою.

Паулус категорически отрицает, что найденное оружие и взрывные устройства имеют к нему отношение.

До этого Харьюский уездный суд 7 сентября 2016 года приговорил к семи годам тюрьмы обвиненного в руководстве мафиозной группировкой Паулуса, также вынес приговор 10 членам его группировки и двум принадлежащим им фирмам. Все они пошли на соглашение с госпрокурором Андресом Юльвисте.

В ноябре 2016 года Вируский уездный суд признал Паулуса виновным в финансировании Ида-Вируской преступной группировки, сбывавшей наркотики, и приговорил его к шести годам тюрьмы, но признал при этом, что ранее вынесенный приговор Харьюского уездного суда о семи годах лишения свободы покрывает новый приговор.

В октябре 2017 года Харьюский уездный суд вынес решения по делам тех членов группировки Паулуса, которые не пошли на договоренность с прокурором о мере наказания.

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