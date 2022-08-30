За последний месяц в соцсетях массово распространились три поста, которые создают впечатление, что по Тарту бродят извращенцы, которые пытаются заманить детей. Полиция занялась этими постами и в двух случаях установила, что реальной опасности для детей не было. Третий случай все еще находится на стадии расследования.
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По городу разгуливают извращенцы? В соцсетях распространяются тревожные посты
По городу разгуливают извращенцы? В соцсетях распространяются тревожные посты
С середины августа в социальных сетях распространяются как минимум три поста, в которых рассказывается, что в Тарту орудуют извращенцы.
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