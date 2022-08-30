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По городу разгуливают извращенцы? В соцсетях распространяются тревожные посты

Вейки Ояперв
, журналист
По городу разгуливают извращенцы? В соцсетях распространяются тревожные посты
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

За последний месяц в соцсетях массово распространились три поста, которые создают впечатление, что по Тарту бродят извращенцы, которые пытаются заманить детей. Полиция занялась этими постами и в двух случаях установила, что реальной опасности для детей не было. Третий случай все еще находится на стадии расследования.

С середины августа в социальных сетях распространяются как минимум три поста, в которых рассказывается, что в Тарту орудуют извращенцы.

В первом посте, опубликованном 14 августа, родитель рассказал, как его семья направлялась в магазин игрушек в торговом центре Lõunakeskus, когда полуторагодовалый ребенок побежал к выходу за тележкой для покупок. Через несколько мгновений мать и отец заметили, что перед ребенком стоит высокий лысый мужчина, который якобы зовет ребенка пойти с ним. Когда незнакомец заметил мать, он не сказал ни слова, а поспешил к выходу.

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