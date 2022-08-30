Все больше украинцев разворачивают на границе Эстонии

С 24 февраля в Эстонию из России прибыли почти 46 770 граждан Украины, многие из которых остались в Эстонии и получили здесь временную защиту. Начальник Нарвского погранпункта Марек Лийва рассказал Postimees, что за это время пограничники на восточной границе предотвратили прибытие в Эстонию 613 граждан Украины, что составляет почти 1,3 процента от прибывших.