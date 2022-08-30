Об этом и не только - в информационном тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 30 августа: запретят ли страны ЕС выдачу виз россиянам, эстонский бизнес на передовой электромобильности и экскурсия на Балтийскую мануфактуру
Сегодня в выпуске:
- Министры иностранных дел государств Евросоюза собрались на неофициальную встречу в Праге. Удастся представителю Эстонии убедить коллег отменить выдачу виз россиянам?
- Новости Эстонии: Коронавирусом заражен почти каждый 30-й взрослый житель страны, учителя предрекают провал плану правительства по переходу на обучение на эстонском языке
- Отечественные предприниматели разработали станции зарядки для электромобилей. Наш репортаж с уникального предприятия
- Конкурсы красоты и модельный бизнес в Эстонии в последние годы процветают. Наш матриал о том, как покорить мировые модные подиумы
- Международная панорама: беспорядки в Багдаде, 25 лет со дня гибели принцессы Дианы и контрнаступление украинской армии в Херсонской области
- Бывший гигант текстильной промышленности Балтийская мануфактура пустует уже многие годы. Что в будущем станет с этим историческим зданием и всей территорией фабрики, мы узнали в ходе экскурсии
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 30 августа.