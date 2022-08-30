«Новости в 7» за 30 августа: запретят ли страны ЕС выдачу виз россиянам, эстонский бизнес на передовой электромобильности и экскурсия на Балтийскую мануфактуру

Сегодня в выпуске:

- Министры иностранных дел государств Евросоюза собрались на неофициальную встречу в Праге. Удастся представителю Эстонии убедить коллег отменить выдачу виз россиянам?

- Новости Эстонии: Коронавирусом заражен почти каждый 30-й взрослый житель страны, учителя предрекают провал плану правительства по переходу на обучение на эстонском языке

- Отечественные предприниматели разработали станции зарядки для электромобилей. Наш репортаж с уникального предприятия

- Конкурсы красоты и модельный бизнес в Эстонии в последние годы процветают. Наш матриал о том, как покорить мировые модные подиумы

- Международная панорама: беспорядки в Багдаде, 25 лет со дня гибели принцессы Дианы и контрнаступление украинской армии в Херсонской области

- Бывший гигант текстильной промышленности Балтийская мануфактура пустует уже многие годы. Что в будущем станет с этим историческим зданием и всей территорией фабрики, мы узнали в ходе экскурсии