Убийство у бара в Ласнамяэ: суд оставил приговоры без изменений

Окружной суд не нашел оснований для аннулирования решения уездного суда и не стал удовлетворять ни одну из апелляций.

Прокурор Келли Круусимяги требовала приговорить Илью Гайдаленко к шести годам и шести месяцам лишения свободы.

Присяжный адвокат Арина Лискманн-Гетсу требовала аннулировать признание Романа Глуховченко виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах и физическом насилии и признать его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Она также просила не удовлетворять гражданский иск от пострадавшей стороны.

В качестве альтернативы адвокат просила признать Глуховченко виновным в спровоцированном убийстве или облегчить ему назначенное наказание.

Присяжный адвокат Марго Норманн добивался оправдания Ильи Гайдаленко и удовлетворения его ходатайства о компенсации ущерба, причиненного в ходе процесса.

Харьюский уездный суд 10 января приговорил 32-летнего Романа Глуховченко к 17 годам 3 месяцам и 17 дням лишения свободы, 34-летнего Илью Гайдаленко к 2 годам и 6 месяцам заключения. 31-летний Максим Васильев осужден на 1 год лишения свободы, из этого срока высчитываются отбытые под стражей 5 месяцев и 17 дней, таким образом окончательный приговор составляет шесть месяцев и 13 дней условного заключения с испытательным сроком в один год.

Суд приговорил обвиняемых к выплате компенсации в размере 3000 в пользу пострадавшей Юлии и в размере 15 000 евро в пользу родителей убитого Никиты.

Суд отметил, что цепочку событий запустил спровоцированный Юлией конфликт.