Таллиннский окружной суд во вторник оставил без изменений приговоры, вынесенные по делу об убийстве летом 2020 года в баре на Ляэнемере-теэ в Таллинне.
Убийство у бара в Ласнамяэ: суд оставил приговоры без изменений
Окружной суд не нашел оснований для аннулирования решения уездного суда и не стал удовлетворять ни одну из апелляций.
Прокурор Келли Круусимяги требовала приговорить Илью Гайдаленко к шести годам и шести месяцам лишения свободы.
Присяжный адвокат Арина Лискманн-Гетсу требовала аннулировать признание Романа Глуховченко виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах и физическом насилии и признать его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Она также просила не удовлетворять гражданский иск от пострадавшей стороны.
В качестве альтернативы адвокат просила признать Глуховченко виновным в спровоцированном убийстве или облегчить ему назначенное наказание.
Присяжный адвокат Марго Норманн добивался оправдания Ильи Гайдаленко и удовлетворения его ходатайства о компенсации ущерба, причиненного в ходе процесса.
Харьюский уездный суд 10 января приговорил 32-летнего Романа Глуховченко к 17 годам 3 месяцам и 17 дням лишения свободы, 34-летнего Илью Гайдаленко к 2 годам и 6 месяцам заключения. 31-летний Максим Васильев осужден на 1 год лишения свободы, из этого срока высчитываются отбытые под стражей 5 месяцев и 17 дней, таким образом окончательный приговор составляет шесть месяцев и 13 дней условного заключения с испытательным сроком в один год.
Суд приговорил обвиняемых к выплате компенсации в размере 3000 в пользу пострадавшей Юлии и в размере 15 000 евро в пользу родителей убитого Никиты.
Суд отметил, что цепочку событий запустил спровоцированный Юлией конфликт.
Пыхьяская окружная прокуратура обвиняла Романа Глуховченко и Илью Гайдаленко в совершенном 22 августа 2020 года убийстве 26-летнего мужчины перед баром в столичном районе Ласнамяэ. Третий соучастник преступления Максим Васильев обвинялся в серьезном нарушении общественного порядка.
На начавшемся в мае прошлого года процессе Васильев признал себя виновным, Глуховченко частично признал свою вину, а Гайдаленко не признал себя виновным.
Ни один из них не был согласен с гражданскими исками против них.
22 августа позапрошлого года в девятом часу утра полиции поступил вызов на Ляэнемере-теэ в Ласнамяэ, где произошла драка. Конфликт вспыхнул в баре, а его участники не были знакомы между собой. Конфликт продолжался на улице перед баром, где на 26-летнего мужчину напали с ножом, в результате он скончался в больнице. В ходе драки пострадали также 31-летняя женщина и 39-летний мужчина, которых после оказания первой помощи отпустили лечиться домой.
Полиция задержала Максима Васильева 25 августа, Илью Гайдаленко 31 августа, а Романа Глуховченко задержала латвийская полиция 24 октября в окрестностях Риги.