Галерея ⟩ Мытарства Корба в зале суда: прокурор обратил внимание на нестыковки в показаниях

«Коллеги и, я думаю, что друзья», – описал в начале заседания Корб свои отношения с Майлис Репс. В январе 2020 года он был среди гостей на дне рождения Репс, который министр отмечала с товарищами по партии в ресторане Mon Repos. Согласно обвинению, праздник был оплачен из бюджета Министерства образования и науки.

Репс устно пригласила Корба на праздник во время рабочей встречи утром того же дня. На празднике Корб подарил Репс цветы и подарок «как принято в дни рождения». Это были одни из последних подробностей, которые Корб помнит о том мероприятии. Поскольку, как он ответил чуть позже на вопрос о том, какие речи были произнесены на празднике, «это должна была быть особенная речь, чтобы вспомнить, что там было сказано два года спустя».