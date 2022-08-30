На судебное заседании по делу Майлис Репс во вторник, 30 августа, дал показания бывший генсек Центристской партии Михаил Корб, которого допрашивали по поводу дня рождения бывшего министра образования. Атмосфера в зале накалилась, когда госпрокурор Денис Часовских сопоставил показания Корба в зале суда с теми, что были даны полиции во время предварительного расследования.
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Галерея ⟩ Мытарства Корба в зале суда: прокурор обратил внимание на нестыковки в показаниях
Мытарства Корба в зале суда: прокурор обратил внимание на нестыковки в показаниях
«Коллеги и, я думаю, что друзья», – описал в начале заседания Корб свои отношения с Майлис Репс. В январе 2020 года он был среди гостей на дне рождения Репс, который министр отмечала с товарищами по партии в ресторане Mon Repos. Согласно обвинению, праздник был оплачен из бюджета Министерства образования и науки.
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