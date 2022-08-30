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Галерея ⟩ Мытарства Корба в зале суда: прокурор обратил внимание на нестыковки в показаниях

Мейнхард Пулк
, журналист
Мытарства Корба в зале суда: прокурор обратил внимание на нестыковки в показаниях
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Tunnistaja Mihhail Korb Mailis Repsi kohtuistungil.
Tunnistaja Mihhail Korb Mailis Repsi kohtuistungil. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

На судебное заседании по делу Майлис Репс во вторник, 30 августа, дал показания бывший генсек Центристской партии Михаил Корб, которого допрашивали по поводу дня рождения бывшего министра образования. Атмосфера в зале накалилась, когда госпрокурор Денис Часовских сопоставил показания Корба в зале суда с теми, что были даны полиции во время предварительного расследования.

«Коллеги и, я думаю, что друзья», – описал в начале заседания Корб свои отношения с Майлис Репс. В январе 2020 года он был среди гостей на дне рождения Репс, который министр отмечала с товарищами по партии в ресторане Mon Repos. Согласно обвинению, праздник был оплачен из бюджета Министерства образования и науки.

Репс устно пригласила Корба на праздник во время рабочей встречи утром того же дня. На празднике Корб подарил Репс цветы и подарок «как принято в дни рождения». Это были одни из последних подробностей, которые Корб помнит о том мероприятии. Поскольку, как он ответил чуть позже на вопрос о том, какие речи были произнесены на празднике, «это должна была быть особенная речь, чтобы вспомнить, что там было сказано два года спустя».

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