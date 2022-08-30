Во вторник вечером МИД опубликовал список компаний, которые ходатайствуют об исключении для продолжения в переходный период импорта нефтепродуктов из России. Таких компаний 28.
МИД Эстонии раскрыл список компаний, которые хотят продолжить импортировать нефть из России
«Сегодня Министерство иностранных дел публикует названия 28 компаний, которые ходатайствуют об исключении для того, чтобы продолжить даже после введения санкций импорт российских нефтепродуктов в переходный период», – прокомментировал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество»).
«Названия компаний, сфера деятельности и факт ходатайства об исключении не могут рассматриваться как коммерческая тайна, а публикация списка не нарушает правила коммерческой тайны», – пояснил Рейнсалу.
«Я убежден, что эстонская общественность обоснованно заинтересована в том, чтобы знать, какие эстонские компании подали заявки об исключении на переходный период, чтобы продолжить торговлю нефтью с Россией», – сказал он.
Компании, которые ходатайствуют об исключении для продолжения ввоза нефтепродуктов из России:
Flexoil OÜ
Marine Energy Solutions OÜ
Baltic Marine Bunker AS
Eurodelta OÜ
Manoir Energy OÜ
Westnbalticoil OÜ
SIA ImplexOil
Alexela Bunkering OÜ
GazTrans Eesti OÜ
Stacroloft Inc
Fillenergi OÜ
Himbalt Trade OÜ
Eesti Aviokütuse Teenuste AS
Aurum Invest OÜ
Venkon Group OÜ
LITASCO SA
VNK AS
TRAFIGURA PTE LTD
AS Liwathon E.O.S
AS Operail
United Stream OÜ
Skinest Veeremi OÜ
AS NT Bunkering
AS Alexela Logistics
Baltia Trading Company OÜ
Petrohim International Carriers OÜ
City Sky OÜ
Altairbalt OÜ
Источник: Министерство иностранных дел