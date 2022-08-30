МИД Эстонии раскрыл список компаний, которые хотят продолжить импортировать нефть из России

«Сегодня Министерство иностранных дел публикует названия 28 компаний, которые ходатайствуют об исключении для того, чтобы продолжить даже после введения санкций импорт российских нефтепродуктов в переходный период», – прокомментировал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество»).

«Названия компаний, сфера деятельности и факт ходатайства об исключении не могут рассматриваться как коммерческая тайна, а публикация списка не нарушает правила коммерческой тайны», – пояснил Рейнсалу.

«Я убежден, что эстонская общественность обоснованно заинтересована в том, чтобы знать, какие эстонские компании подали заявки об исключении на переходный период, чтобы продолжить торговлю нефтью с Россией», – сказал он.