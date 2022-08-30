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МИД Эстонии раскрыл список компаний, которые хотят продолжить импортировать нефть из России

Маргус Паалисте
, журналист
МИД Эстонии раскрыл список компаний, которые хотят продолжить импортировать нефть из России
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Российские вагоны в Эстонии.
Российские вагоны в Эстонии. Фото: Sander Ilvest / Postimees

Во вторник вечером МИД опубликовал список компаний, которые ходатайствуют об исключении для продолжения в переходный период импорта нефтепродуктов из России. Таких компаний 28.

«Сегодня Министерство иностранных дел публикует названия 28 компаний, которые ходатайствуют об исключении для того, чтобы продолжить даже после введения санкций импорт российских нефтепродуктов в переходный период», – прокомментировал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество»).

«Названия компаний, сфера деятельности и факт ходатайства об исключении не могут рассматриваться как коммерческая тайна, а публикация списка не нарушает правила коммерческой тайны», – пояснил Рейнсалу.

«Я убежден, что эстонская общественность обоснованно заинтересована в том, чтобы знать, какие эстонские компании подали заявки об исключении на переходный период, чтобы продолжить торговлю нефтью с Россией», – сказал он.

Компании, которые ходатайствуют об исключении для продолжения ввоза нефтепродуктов из России:

Flexoil OÜ

Marine Energy Solutions OÜ

Baltic Marine Bunker AS

Eurodelta OÜ

Manoir Energy OÜ

Westnbalticoil OÜ

SIA ImplexOil

Alexela Bunkering OÜ

GazTrans Eesti OÜ

Stacroloft Inc

Fillenergi OÜ

Himbalt Trade OÜ

Eesti Aviokütuse Teenuste AS

Aurum Invest OÜ

Venkon Group OÜ

LITASCO SA

VNK AS

TRAFIGURA PTE LTD

AS Liwathon E.O.S

AS Operail

United Stream OÜ

Skinest Veeremi OÜ

AS NT Bunkering

AS Alexela Logistics

Baltia Trading Company OÜ

Petrohim International Carriers OÜ

City Sky OÜ

Altairbalt OÜ

Источник: Министерство иностранных дел

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