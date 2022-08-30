Ср, 31.08.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

В работе ИД-карт, mobiil-ID и Smart-ID произошел сбой

rus.postimees.ee
В работе ИД-карт, mobiil-ID и Smart-ID произошел сбой
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1
Smart-ID
Smart-ID Фото: Sille Annuk / Tartu Postimees

Насколько известно Postimees, сегодня вечером проблемы возникли у пользователей ИД-карт, mobiil-ID и Smart-ID.

По данным компании SK ID Solutions, сегодня, 30 августа, с 19:54 из-за технического сбоя возникали проблем при использовании решений для идентификации личности. В настоящее время устранением сбоя занимаются. 

Департамент государственных инфосистем (RIA) подтвердил Postimees, что это был технический сбой, а не кибератака.

Ключевые слова
Наверх