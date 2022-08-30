Насколько известно Postimees, сегодня вечером проблемы возникли у пользователей ИД-карт, mobiil-ID и Smart-ID.
В работе ИД-карт, mobiil-ID и Smart-ID произошел сбой
В работе ИД-карт, mobiil-ID и Smart-ID произошел сбой
По данным компании SK ID Solutions, сегодня, 30 августа, с 19:54 из-за технического сбоя возникали проблем при использовании решений для идентификации личности. В настоящее время устранением сбоя занимаются.
Департамент государственных инфосистем (RIA) подтвердил Postimees, что это был технический сбой, а не кибератака.
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