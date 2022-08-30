Смена начальства в силовых структурах Эстонии: руководителям полиции и спасателей будут искать замену

Уже заранее было известно, что нового руководителя точно получит КаПо, у находящегося в этой должности с июня 2013 года Арнольда Синисалу истекает предусмотренный законом срок полномочий. Неожиданно возникла необходимость найти нового генерального директора для Департамента внешней разведки, поскольку Микк Марран получил должность председателя правления Центра управления государственным лесом (RMK). Срок его полномочий заканчивался только в 2026 года, но к ноябрю он завершит свою карьеру в качестве ведущего разведчика Эстонии.