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Смена начальства в силовых структурах Эстонии: руководителям полиции и спасателей будут искать замену

Мейнхард Пулк Лоора-Элизабет Ломп
Смена начальства в силовых структурах Эстонии: руководителям полиции и спасателей будут искать замену
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Куно Таммеару и Эльмар Вахер.
Куно Таммеару и Эльмар Вахер. Фото: FOTO: Teele Toova, Mihkel Maripuu

По всем предположениям, в сфере безопасности Эстонии добавятся четыре новых лица, поскольку помимо Департамента внешней разведки и Департамента полиции безопасности (КаПо) также сменятся гендиректора Департамента полиции и погранохраны (PPA) и Спасательного департамента, сообщил Postimees министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия).

Уже заранее было известно, что нового руководителя точно получит КаПо, у находящегося в этой должности с июня 2013 года Арнольда Синисалу истекает предусмотренный законом срок полномочий. Неожиданно возникла необходимость найти нового генерального директора для Департамента внешней разведки, поскольку Микк Марран получил должность председателя правления Центра управления государственным лесом (RMK). Срок его полномочий заканчивался только в 2026 года, но к ноябрю он завершит свою карьеру в качестве ведущего разведчика Эстонии.

Если срок полномочий Синисалу заканчивается 16 июня следующего года, то у главы PPA Эльмара Вахера – 1 мая, а у генерального директора Спасательного департамента Куно Таммеару – 1 апреля. Как и Синисалу, они занимают свои должности с 2013 года.

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