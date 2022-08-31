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Директор школы: зачастую перед классом просто некого поставить

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Директор школы: зачастую перед классом просто некого поставить
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  • Ситуация с зарплатами учителей просто ужасная
  • Требования учителей – минимум 1700 евро
  • Неизвестно, хватит ли педагогам терпения

Каковы перспективы повышения зарплат педагогов на фоне инфляции в 23 процента? Есть ли альтернатива забастовке? Как решается проблема старения педсостава?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире директор Махтраской основной школы, член правления Союза учителей Эстонии Эдгар Родиченко.

Выдержки из беседы:

– Какова ситуация с зарплатами учителей?

– Ситуация просто ужасная. Минимальная ставка учителя составляет 1412 евро брутто – это меньше средней зарплаты по стране (1693 евро во II кварталеприм. ред.). При этом учитель с такой зарплатой обязан иметь высшее образование, в идеале – степень магистра (учитель-мастер), набор курсов, тренингов и т.д.

– А на поверку выходит, что преподают в наших школах далеко не всегда магистры и даже не учителя со средне-специальным педагогическим образованием, а просто выпускники основной школы?

– Сейчас ситуация именно такая.

Перед классом хоть кто-то должен стоять, как бы ужасно это ни звучало.

Давно назрел вопрос, возможен ли в такой ситуации прогресс общества? Это ведь напрямую зависит от того, насколько ценится труд педагога.

Приведу и другой пример. Помощнику по хозяйству в школе нужно платить 1300 евро. Такие деньги нереально найти в школьном бюджете. Обычный строитель просто не придет работать за ту зарплату, которую мы можем предложить. Как известно, в строительном секторе зарплаты начинаются с двух тысяч евро.

– Как вы оцениваете перспективы повышения зарплат на фоне инфляции в 23%?

– Никто не мог предвидеть всех кризисов – в медицине, в сфере международной политики и безопасности, в энергетическом секторе и в Украине. Сейчас сложно руководить и школой, и городом, и страной. Никому не позавидуешь. 

– Учителя готовы к компромиссу или пойдут бастовать?

– Не знаю, хватит педагогам терпения или нет. Сколько это может продолжаться? Идея забастовки звучит немного сомнительно, когда речь идет о педагогах, которые должны быть примером для общества. Однако немецкие или французские учителя при малейшей проблеме выходят со своими требованиями на улицу.

Думаю, что и наши учителя вправе выходить на забастовку.

Вопрос в том, что нужно сделать, чтобы педагоги были услышаны.

– Чего добиваются учителя?

– Учителя – обычные люди, которые хотят жить как профессионалы из других сфер. Они хотят ездить в отпуск, покупать новую мебель, думать не только о завтрашнем дне, но и что-то планировать на будущее, жить и работать в нормальной обстановке.

У меня как у директора возможности для маневра в рамках бюджета – мизерные, потому что это бюджетная организация.

Союз учителей озвучил требования учителей по зарплате.

Минимальная ставка педагога должна повыситься до средней по стране зарплаты.

Плюс десять процентов за каждый уровень вплоть до учителя-мастера. Думаю, что минимальная зарплата учителя-мастера должна составлять 2000 евро.

– О чем болит душа директора в канун 1 сентября? Действительно ли сейчас ситуация такова, что многим школам просто некого поставить перед классом?

– Можно сказать и так. Мы тоже до сих пор ищем педагогов. Основной состав уже укомплектован, но нюансы остаются. Из студии я сразу же поеду обратно в школу на переговоры с кандидатами на свободные должности.

Судя по новостям, в Тартуском университете опять недобор на педагогические специальности по реальным предметам. В Таллиннском университете тоже недобор.

– Спасают ли ситуацию украинские педагоги? Сколько учителей из Украины принято в вашу школу?

– В этом учебном году в нашей школе приступят к работе семь украинских педагогов. И я очень им благодарен. Они будут вести начальные классы, математику, физику и музыку.

– Как распределена нагрузка у учителей?

– Ситуация такова, что учителям приходится стоять перед классом по 7–8 уроков в день, и так всю неделю. И педагоги вынуждены набирать больше и больше часов, чтобы хоть что-то заработать.

– Насколько велика проблема старения педсостава? Известно, что средний возраст учителя 50+…

– Да, средний возраст педагога – 40–60 лет, и почти все женщины. И по этим показателям мы очень сильно отстаем от Запада.

– Скоро эти люди уйдут на пенсию, если не уволятся досрочно или их не уволят за незнание эстонского. В вузах на педагогические специальности – недобор. Где же свет-то в конце туннеля?

– Тут особо и нечего комментировать. В целом, нужно мыслить позитивно. Надеюсь, что все уладится и государство найдет методы, которые позволят привлечь в университеты и школы молодых людей. Главное – найти ресурсы для школы, которые бы пошли на повышение зарплат учителей.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: забастовка учителей все ближе? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Andiata
Студия Postimees: забастовка учителей все ближе? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Andiata Фото: Taavi Sepp
  • Какова ситуация с зарплатами и нагрузкой учителей?
  • Готовы ли педагоги к компромиссам? Или забастовка неизбежна?
  • Как преподавать в условиях острого дефицита кадров?
  • Меняются ли к лучшему условия труда в школах?
  • Насколько велика проблема старения педсостава? Кто придет на смену?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Andiata 

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