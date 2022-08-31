Директор школы: зачастую перед классом просто некого поставить

– Учителя готовы к компромиссу или пойдут бастовать?

– Не знаю, хватит педагогам терпения или нет. Сколько это может продолжаться? Идея забастовки звучит немного сомнительно, когда речь идет о педагогах, которые должны быть примером для общества. Однако немецкие или французские учителя при малейшей проблеме выходят со своими требованиями на улицу.

Думаю, что и наши учителя вправе выходить на забастовку.

Вопрос в том, что нужно сделать, чтобы педагоги были услышаны.

– Чего добиваются учителя?

– Учителя – обычные люди, которые хотят жить как профессионалы из других сфер. Они хотят ездить в отпуск, покупать новую мебель, думать не только о завтрашнем дне, но и что-то планировать на будущее, жить и работать в нормальной обстановке.

У меня как у директора возможности для маневра в рамках бюджета – мизерные, потому что это бюджетная организация.

Союз учителей озвучил требования учителей по зарплате.

Минимальная ставка педагога должна повыситься до средней по стране зарплаты.

Плюс десять процентов за каждый уровень вплоть до учителя-мастера. Думаю, что минимальная зарплата учителя-мастера должна составлять 2000 евро.

– О чем болит душа директора в канун 1 сентября? Действительно ли сейчас ситуация такова, что многим школам просто некого поставить перед классом?