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Студия Postimees: забастовка учителей все ближе?

13:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: забастовка учителей все ближе?
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Каковы перспективы повышения зарплат педагогов на фоне инфляции в 23 процента? Есть ли альтернатива забастовке? Как решается проблема старения педсостава?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире директор Махтраской основной школы, член правления Союза учителей Эстонии Эдгар Родиченко. Смотрите интервью в 13:00!

  • Какова ситуация с зарплатами и нагрузкой учителей?
  • Готовы ли педагоги к компромиссам? Или забастовка неизбежна?
  • Как преподавать в условиях острого дефицита кадров?
  • Меняются ли к лучшему условия труда в школах?
  • Насколько велика проблема старения педсостава? Кто придет на смену?
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