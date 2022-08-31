Каковы перспективы повышения зарплат педагогов на фоне инфляции в 23 процента? Есть ли альтернатива забастовке? Как решается проблема старения педсостава?
Студия Postimees: забастовка учителей все ближе?
13:00
Студия Postimees: забастовка учителей все ближе?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире директор Махтраской основной школы, член правления Союза учителей Эстонии Эдгар Родиченко. Смотрите интервью в 13:00!
- Какова ситуация с зарплатами и нагрузкой учителей?
- Готовы ли педагоги к компромиссам? Или забастовка неизбежна?
- Как преподавать в условиях острого дефицита кадров?
- Меняются ли к лучшему условия труда в школах?
- Насколько велика проблема старения педсостава? Кто придет на смену?
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