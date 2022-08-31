Отчет: государство испытывает трудности с использованием субсидий ЕС

В этом году только пятая часть, т. е. 276 млн евро, запланированных иностранных субсидий была использована в первом полугодии, в то время как за весь год запланировано потратить около полутора миллиарда, сообщил Госконтроль.

«В условиях нынешнего стремительного роста цен принцип "время – деньги" действует в большей степени, чем раньше, и каждый год, квартал или даже месяц задержки означает, что мы получим меньше школ, меньше центров здоровья, дорог и других необходимых вещей», – прокомментировал государственный контролер Янар Хольм.

Отставание от планов имеет более долгосрочный характер, поскольку за последние пять лет, начиная с 2017 года, государство ежегодно не использовало в среднем 318 млн евро субсидий Европейского союза, запланированных для использования в государственном бюджете. Из данных Министерства финансов видно, что темпы использования денежных средств в период с 2007 по 2013 г. в случае структурных субсидий Евросоюза были более высокими, чем в предыдущем бюджетном периоде. Если в предыдущем бюджетном периоде к концу восьмого года реализации было использовано 89% иностранных субсидий, то теперь – 70%. Среди государств-членов ЕС Эстония занимает 15-е место по темпам использования субсидийных средств.