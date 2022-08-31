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Скончался бывший президент СССР Михаил Горбачев

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Скончался бывший президент СССР Михаил Горбачев
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Михаил Горбачев.
Михаил Горбачев. Фото: Maxim Shemetov

В Москве на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался бывший президент СССР Михаил Горбачев. Об этом во вторник, 30 августа, сообщают СМИ, ссылаясь на информацию из Центральной клинической больницы (ЦКБ). Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с женой Раисой.

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года на территории нынешнего Ставропольского края. Окончил с отличием юридический факультет МГУ, пишет DW.

Горбачев был последним руководителем советского государства и последним генеральным секретарем ЦК КПСС - этот пост он занял в 1985 году. Вскоре после этого по инициативе политика было объявлено о начале перестроечных реформ, касающихся и политического, и экономического устройства государства.

Перестройка и свободные выборы

Перестройка повлекла за собой значительную демократизацию советского общества, в том числе, была проведена реформа избирательной системы. Весной 1989 года прошли выборы народных депутатов СССР, которые фактически были первыми свободными выборами после прихода к власти большевиков в 1917 году.

Вывод советских войск из Афганистана

В период правления Горбачева была завершена десятилетняя военная кампания в Афганистане, откуда были выведены советские войска. В 1990 году Михаил Горбачев стал первым президентом СССР, войдя в историю как единственный политик, занимавший этот пост. В том же году ему была вручена Нобелевская премия мира.

Реакция мирового сообщества

На известие о кончине первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева одной из первых отозвалась глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, написавшая в Twitter, что решающая роль Горбачева в прекращении холодной войны открыла путь к свободной Европе. «Это наследие, которое никогда не будет забыто нами», - подчеркивается в сообщении.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что всегда восхищался мужеством и честностью, проявленными Горбачевым в мирном завершении холодной войны. «Во времена путинской агрессии в Украине его неустанное стремление открыть советское общество остается примером для всех нас», - подчеркнул Джонсон.

Приверженность Горбачева делу мира в Европе изменила нашу общую историю, написал в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон, назвавший скончавшегося политика борцом за мир, чьи решения открыли россиянам путь к свободе.

Единственным в своем роде государственным деятелем, изменившим ход истории, называет Горбачева генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Последний советский лидер сделал больше, чем кто-либо другой, для мирного окончания холодной войны, говорится в заявлении Гутерриша на сайте ООН.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Горбачева.

Новое мышление и перестройка, автором которых был Горбачев, были призваны дать стране и всему миру новое дыхание, сказано в заявлении председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

Горбачев "отодвинул человечество от граней ядерной войны" и "вернул Россию в общецивилизационное развитие", отметил экс-глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

По мнению российского оппозиционного политика Григория Явлинского, последний советский лидер дал свободу сотням миллионов людей в России и вокруг нее, а еще и половине Европы. «За шесть лет у власти Михаил Горбачев изменил мир», - пишет Явлинский в своем Telegram-канале.

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