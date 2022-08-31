Михаил Горбачев – человек мира и архитектор перестройки

Вину за это многие возлагали на Горбачева. В 1996 году он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента России, но набрал менее 1% голосов. С самого начала никто из наблюдателей не рассматривал его иначе как аутсайдера.

Критиков Горбачева в России раздражали его частые поездки за рубеж, где его чествовали как нобелевского лауреата, а также готовность сниматься в рекламе товаров от пиццы до дизайнерских сумок.

В 1999 году Горбачев тяжело перенес смерть от лейкемии любимой жены Раисы.

Последний советский лидер критиковал политику Владимира Путина, но достаточно сдержанно. Говоря о пагубности единоличной власти, сравнивая партию «Единая Россия» с КПСС, осуждая зажим средств массовой информации, Горбачев, тем не менее, не раз одобрял внешнеполитический курс второго президента России.

Горбачев при поддержке банкира и выходца из КГБ Александра Лебедева стал акционером «Новой газеты», известной разоблачительными публикациями о злоупотреблениях во власти.

В 2019 году в интервью Би-би-си 88-летний Горбачев вновь предупредил об опасности ядерного оружия.

«Пока есть оружие массового уничтожения, и ядерное в первую очередь, опасность колоссальная, – сказал Горбачев. – Все народы должны заявить, что ядерное оружие должно быть уничтожено. Мы будем спасать себя и планету».