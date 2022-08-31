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Рейтинги: поддержка Партии реформ снижается, а число сторонников EKRE растет

BNS
Рейтинги: поддержка Партии реформ снижается, а число сторонников EKRE растет
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Мартин Хельме и Кая Каллас.
Мартин Хельме и Кая Каллас. Фото: Mihkel Maripuu

Поддержка уверенно лидирующей в рейтинге политических партий Партии реформ за неделю немного снизилась, в то же время улучшила свои позиции занимающая второе место Консервативная народная партия (EKRE).

Как показывают результаты еженедельного опроса, проводящегося фирмой Norstat Eesti по заказу НКО Ühiskonnauuringute Instituut, Партию реформ поддерживают 33,5 процента обладающих правом голоса граждан, EKRE 21,8 процента, а Центристскую партию 16,3 процента.

Поддержка лидирующей Партии реформ за неделю снизилась на один процентный пункт, а поддержка EKRE с начала августа повысилась на 2 процента, и дистанция этих партий составляет сейчас 11,7 процентных пункта. Поддержка находящейся на третьем месте Центристской партии за четыре недели практически не изменились.

За первой тройкой следуют «Ээсти 200» с 9,1 процента, Социал-демократическая партия (СДПЭ) с 8,3 процента и «Отечество» 8 процентами. Три этих партии в последние недели постоянно меняются между собой местами в табели рейтингов, и по последним результатам «Ээсти 200» снова опередила СДПЭ и «Отечество» и вышла на четвертое место в этом списке.

Новая Партия правых могла принять участие в опросе только в последнюю неделю, таким образом сводные данные социологического исследования будут видны только три недели спустя. По результатам опроса одной недели партию поддерживают сейчас 0,9 процента обладающих правом голоса граждан.

Коалиционные партии в Эстонии суммарно поддерживает сейчас 49,8 процента, а оппозиционные 38,1 процента опрошенных.

Впервые после вступления во власть второго правительства Каи Каллас суммарная поддержка коалиционных партий упала ниже 50 процентов.

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