Рейтинги: поддержка Партии реформ снижается, а число сторонников EKRE растет

Как показывают результаты еженедельного опроса, проводящегося фирмой Norstat Eesti по заказу НКО Ühiskonnauuringute Instituut, Партию реформ поддерживают 33,5 процента обладающих правом голоса граждан, EKRE 21,8 процента, а Центристскую партию 16,3 процента.

Поддержка лидирующей Партии реформ за неделю снизилась на один процентный пункт, а поддержка EKRE с начала августа повысилась на 2 процента, и дистанция этих партий составляет сейчас 11,7 процентных пункта. Поддержка находящейся на третьем месте Центристской партии за четыре недели практически не изменились.

За первой тройкой следуют «Ээсти 200» с 9,1 процента, Социал-демократическая партия (СДПЭ) с 8,3 процента и «Отечество» 8 процентами. Три этих партии в последние недели постоянно меняются между собой местами в табели рейтингов, и по последним результатам «Ээсти 200» снова опередила СДПЭ и «Отечество» и вышла на четвертое место в этом списке.

Новая Партия правых могла принять участие в опросе только в последнюю неделю, таким образом сводные данные социологического исследования будут видны только три недели спустя. По результатам опроса одной недели партию поддерживают сейчас 0,9 процента обладающих правом голоса граждан.

Коалиционные партии в Эстонии суммарно поддерживает сейчас 49,8 процента, а оппозиционные 38,1 процента опрошенных.