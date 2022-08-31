Россия снова выключила «Северный поток». Европа аврально готовится к кризисной зиме

ЕС готовится прожить зиму без «Газпрома», но пока не понимает, как это сделать. Министры энергетики 27 стран ЕС – второй после США мировой экономики и крупнейшего политического союза на планете с населением 450 млн человек – соберутся на экстренное совещание 9 сентября, чтобы обсудить, как прожить зиму, и не одну.

Можно ли обойтись без российского газа?

«Пока что все разговоры о зиме 2022/23 годов. Однако потребность в господдержке наверняка этим не ограничится. Согласно текущим оценкам, в следующем году цены на энергоносители останутся высокими, а то и вырастут еще больше», – пишут экономисты британского Institute for Government.

Цены уже взлетели в 10 раз, заводы закрываются, а население в ужасе ждет неподъемных счетов за свет и газ грядущей зимой. Виной тому сокращение поставок из России. Кремль ссылается на технические причины, однако Европа считает газовую блокаду ответом на санкции Евросоюза против России за нападение на Украину.

Российский импорт до войны покрывал около 40% европейского потребления газа. Теперь эта доля уменьшилась до 25%, поскольку текущие поставки не превышают трети средних объемов за последние пять лет.